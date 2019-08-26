«Пузырь президентских майских указов лопнул», – политолог о причинах увольнения врачей в Нижнем Тагиле

Массовое увольнение врачей в Нижнем Тагиле – это результат многолетней оптимизации сферы здравоохранения по всей стране, считает политолог Сергей Мошкин. Подобная ситуация могла случиться в любом регионе, но «выстрелила» в Свердловской области.

«Это общенациональная проблема, и региональные власти стали ее заложниками. Ради выполнения майских указов президента РФ от 2012 года везде прошла так называемая оптимизация, причем она коснулась не только системы здравоохранения, а всей бюджетной сферы. Фактически субъекты РФ пошли на подлог – они отчитывались о росте средней зарплаты, при этом увеличив реальную нагрузку на врачей, учителей, ученых, работников культуры, что привело к сверхэксплуатации людей. Все это знали и чувствовали, бюджетникам пришлось работать в 2-3 раза больше, чтобы дотянуть до средней зарплаты. Это такой «пузырь» майских указов, который рано или поздно должен был лопнуть», – прокомментировал собеседник РИА «Новый День».

По мнению Сергея Мошкина, только сейчас власть начинает осознавать, что повышение зарплат бюджетников было фиктивным. Кремль признал, что нацпроекты в стране не выполняются, майские указы – тоже. На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал ситуацию в первичном звене медпомощи «провалом». Политолог подчеркивает, что проблема была известна еще несколько лет назад. Например, в конце 2015 года врачи «скорой» в Качканаре чуть не устроили забастовку из-за отмены стимулирующих выплат.

«Кадровые перестановки не решат проблемы. В Свердловской области здравоохранение не принадлежит муниципалитетам. Главврача больницы назначает областной минздрав, и он следует указаниям министерства. А минздрав должен исполнять федеральные директивы. Все началось с переходом на подушевое обеспечение медицинской помощью. Например, есть небольшой город с населением в 10 тысяч жителей. По нормативам в больнице полагается работа хирурга на полставки. Как главврач решает этот вопрос? Можно за счет смежной специальности, например, врач-травматолог будет работать на полставки хирургом. Но обычно привлекаются специалисты из соседних территорий. Врачи соглашаются на подработку, но могут это делать только в выходной день. Вот и получается, что в больнице вроде как и есть хирург, но принимает он только раз в неделю. Я уж не говорю о сокращении в больницах младшего обслуживающего персонала ради майских указов», – отмечает Сергей Мошкин.

Напомним, с начала августа в Нижнем Тагиле коллективное заявление об увольнении написали врачи-хирурги сразу двух больниц – Демидовской и ЦГБ №1. Медики объяснили, что не могут работать в условиях жесткого дефицита кадров, постоянных повышенных нагрузок и невысоких при такой занятости зарплат. Спецкомиссия областного минздрава не нашла нарушений в выплатах врачам, однако с ними ведутся переговоры. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе происходящего в Нижнем Тагиле и ждет реакции региональной власти.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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