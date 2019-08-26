Врачам из Екатеринбурга, которые поедут заменять уволившихся коллег в Нижнем Тагиле, пообещали от 90 до 150 тысяч в месяц

В Екатеринбурге ищут врачей на замену хирургам ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, которые на прошлой неделе подали коллективные заявления об увольнении. Речь идет о шести специалистах, которые пожаловались на низкие зарплаты и резко возросшую нагрузку. Как рассказали «Новому Дню» врачи сразу двух екатеринбургских больниц, тем, кто отправится поработать в Нижний Тагил вахтовым методом, предлагают от 90 до 150 тысяч рублей в месяц.

В областном минздраве уточнили, что сейчас в Нижнем Тагиле хирургическая помощь оказывается во всех медицинских организациях в полном объеме. «Проверка показала, что нарушений в начислении заработной платы не было. С каждым из шести врачей, написавших заявления, проведена индивидуальная работа. Один из них уже отозвал свое заявление. Остальные пятеро взяли время для размышления до конца этой недели. Если они решат уволиться, подстраховать их готовы хирурги Екатеринбурга, чтобы за это время спокойно был укомплектован основной состав, это нормальная практика», – сказал «Новому Дню» руководитель пресс-службы минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

Напомним, в начале августа заявления на увольнение написали и хирурги Демидовской больницы по тем же причинам. Поток пациентов из-за этого направили в другие медучреждения, в том числе в ЦГБ № 1, что в итоге привело к резкому повышению нагрузки на врачей. Кроме того, поток пациентов увеличился еще и из-за сезона отпусков. Ранее медики говорили, что за последние два года из Демидовской больницы ушли семь хирургов. «Все ушли в город. Там зарплаты выше и работа спокойнее. Здесь он 35-45 тысяч рублей получает, например, а в другом месте 70-80 тысяч рублей», – рассказывал корреспонденту «Нового Дня» заведующий вторым хирургическим отделением медучреждения Денис Левченко.

Добавим также, что ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что проведет в ближайшее время заседание правительства по ситуации в здравоохранения региона. Точная дата пока неизвестна, но, вероятно, это случится после того, как профильный министр Андрей Цветков выйдет из отпуска.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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