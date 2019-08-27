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Вторник, 27 августа 2019, 09:01 мск

Новости Екатеринбург

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Глава свердловского минздрава Цветков уехал в Нижний Тагил

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, который накануне был вызван из отпуска, отправился сегодня утром в Нижний Тагил, где за последний месяц произошло два массовых увольнения хирургов.

Как сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков, Цветков встретится с теми, кто написал заявления об уходе по собственному желанию. Напомним, в ЦГБ № 1 это сделали шесть хирургов, вчера в минздраве сообщили, что один уже забрал документ.

Андрей Цветков в нижнетагильской ЦГБ № 1. Фото со страницы Константина Шестакова в фейсбуке

Также сегодня должно пройти совещание у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по ситуации в здравоохранении региона. Ожидается, что в нем примет участие и министр Цветков, и главврачи разных медучреждений. Информации о том, во сколько, где и в каком формате оно состоится, пока нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.19

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