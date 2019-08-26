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Понедельник, 26 августа 2019, 14:22 мск

Новости Екатеринбург

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Кремль в курсе увольнений врачей на Урале и ждет реакции региональной власти

Фото: пресс-служба Кремля

Кремль знает о ситуации с увольнением врачей в Нижнем Тагиле. Об этом СМИ сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы, действительно, все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти», – отметил Песков.

Напомним, в начале августа заявления на увольнение написали хирурги Демидовской больницы. Поток пациентов из-за этого направили в другие медучреждения, в том числе в ЦГБ № 1, что в итоге привело к резкому повышению нагрузки на врачей. Кроме того, поток пациентов увеличился еще и из-за сезона отпусков. Ранее медики говорили, что за последние два года из Демидовской больницы ушли семь хирургов. «Все ушли в город. Там зарплаты выше и работа спокойнее. Здесь он 35-45 тысяч рублей получает, например, а в другом месте 70-80 тысяч рублей», – рассказывал корреспонденту «Нового Дня» заведующий вторым хирургическим отделением медучреждения Денис Левченко.

Добавим также, что ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что проведет в ближайшее время заседание правительства по ситуации в здравоохранения региона. Точная дата пока неизвестна, но, вероятно, это случится после того, как профильный министр Андрей Цветков выйдет из отпуска.

Пока же желающих поработать в Тагиле ищут в Екатеринбурге. Источники РИА «Новый День» в медицинской среде рассказывают, что желающим предлагают заместить имеющиеся вакансии за зарплату в 90-150 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.19

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