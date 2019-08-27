Депутат Госдумы осудил врачей, массово уволившихся из больниц Нижнего Тагила

Депутат Госдумы РФ от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин осудил хирургов, которые массово уволились из больниц Нижнего Тагила.

«Я не могу поддержать тот метод, который выбрали хирурги из Демидовской больницы. Считаю, что уволившись все разом, они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь. Именно такое действие я и назвал саботажем. Все прекрасно понимали, что в одночасье невозможно найти замену уволившимся специалистам. А дальше ситуация начала развиваться, как снежный ком. Пациенты продолжали поступать, нагрузка на хирургов в ЦГБ 1 и в ЦГБ 4 возросла в разы. И теперь уже они решили уволиться. Сейчас весь Тагил с замиранием сердца следит за работой комиссии и за результатами ведущихся переговоров. Ведь на столе хирурга в любой момент может оказаться каждый из нас. И в заключение хочу еще раз поблагодарить тех медиков, которые не смотря ни на что продолжают работать, лечить людей и спасать жизни. Вы достойны высокого звания Врача», – написал Балыбердин в своем инстаграме.

При этом он заявил, что «поддерживает хирургов Нижнего Тагила в их желании увеличить себе зарплату и улучшить условия труда». «Готов в этом всячески содействовать в рамках своих полномочий», – написал он. Отметим, только за 2017 год, и только по официальным данным, Алексей Балыбердин заработал 4 миллиона 654 тысячи рублей.

Как ранее сообщал «Новый День», в начале месяца из Демидовской больницы уволились хирурги, не выдержав нагрузки. Спустя три недели то же самое сделали их коллеги из ЦГБ № 1. «Все ушли в город. Там зарплаты выше и работа спокойнее. Здесь он 35-45 тысяч рублей получает, например, а в другом месте 70-80 тысяч рублей», – рассказывал корреспонденту «Нового Дня» заведующий вторым хирургическим отделением Демидовской больницы Денис Левченко.

Тем временем, в Екатеринбурге ищут врачей на замену хирургам Нижнего Тагила. Как рассказали «Новому Дню» врачи сразу двух екатеринбургских больниц, тем, кто отправится поработать в Нижний Тагил вахтовым методом, предлагают от 90 до 150 тысяч рублей в месяц. Информацию о поиске специалистов, которые «подстрахуют» тагильчан, агентству подтвердили в минздраве Свердловской области.

Добавим, что сегодня в Нижнем Тагиле встречи с медиками проводит глава областного ведомства Андрей Цветков, вызванный вчера из отпуска. Это произошло после того, как на ситуацию на Среднем Урале отреагировали в Кремле.

Также сегодня должно пройти совещание при губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве по проблемам здравоохранения в регионе. Точное время и место мероприятия пока не сообщается.

Тагильские врачи рассказывают об увольнениях

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