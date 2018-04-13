Доходы Бидонько выросли в 6 раз, Ковпака – на 23 млн: депутаты Госдумы раскрыли кошельки

Депутаты Госдумы, избранные от Свердловской области, отчитались о своих доходах и имуществе за 2017 год. На второй год депутатства многие из них серьезно улучшили свое финансовое положение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое место по уровню доходов среди свердловских депутатов второй год подряд занимает единоросс Лев Ковпак, сын основателя сети супермаркетов «Кировский»: его доход составил 58,1 млн рублей – на 23 млн больше, чем в 2016 году. Супруги у потомственного депутата, согласно декларации, нет, несовершеннолетний ребенок доходов не имеет. Список его собственности существенно сократился. Ковпак по-прежнему владеет двумя крупными земельными участками, но домов у него вместо двух стало полтора, квартир – не пять, а две. Автомобилей и другого движимого имущества у депутата все еще нет.

Существенно увеличил свой доход бывший министр строительства Свердловской области Сергей Бидонько, который вырвался на второе место: он задекларировал за прошлый год доход в 19 млн 522 тысячи рублей – почти на 15 млн рублей больше, чем в 2016 году. Еще 1,7 млн составил доход его супруги. Вместо квартиры в 159 кв. м у Бидонько появилась квартира в 171 кв. м, а также земельный участок в 2 171 кв. м, дом 331 кв м, паркинг 14 кв. м и кладовое помещение в 4,6 кв. м. А вот собственной машины ни у Бидонько, ни у его жены по-прежнему нет.

На третьем месте – заслуженный ветеран Госдумы от КПРФ Николай Езерский. Он задекларировал 19,4 млн рублей (в 2016 году – почти 17 млн рублей), его супруга – 1,3 млн (в 2016 году – 5,5 млн рублей). Депутат по-прежнему владеет землей под ИЖС (1325 кв м) и двумя жилыми домами – 509 и 112 кв м, кроме того, у него появилась квартира в 88,4 кв м. У депутата, как и в прошлом году, имеется автомобиль «Мерседес S-500», а у его супруги – «Лексус LХ-570».

Единоросс Максим Иванов в прошлом году заработал 11,2 млн рублей (в 2016 году – 3 млн 086 тысяч 733 рубля). Из его собственности исчезла квартира (72,70 кв м), но осталась 1/122 доля нежилого помещения в 654 кв м. У его супруги – дачный участок 1700 кв м, садовый домик 69,3 кв м, и квартира в 121 кв м. В пользовании у семьи Ивановых две квартиры – 121 и 73 кв м. На супругу записаны два автомобиля: Mercedes-Benz GL 350 и Volkswagen Touareg.

Пятерку лидеров замыкает либерал-демократ Данил Шилков, который задекларировал доход в 7,8 млн рублей (годом раньше – 3 млн 50 тысяч). Супруга, которая в 2016 году не имела дохода, в 2017 заработала 7,3 млн рублей. В общей сложности супруги Шилковы владеют двумя земельными участками, одним домом, 2,5 квартирами и двумя нежилыми помещениями. Кроме того, у Данила Шилкова – самый впечатляющий в новом составе свердловских депутатов Госдумы набор движимого имущества: Фольксваген TOUAREG, мотоцикл КТМ 530 ЕХС, снегоход Bombardier Ski-Doo Tundra LT V-800. А вот мотовездеход Bombardier Outlander 400 MAX XT он, похоже, продал.

Шестым стал олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, который в 2017 году задекларировал доход в 6,9 млн рублей (в 2016 году – 3 млн 977 тысяч 423 рубля). В собственности у чемпиона – жилой дом, нежилое помещение площадью 106,6 кв м, квартира в пользовании. Автомобиль BMW 528 ixDrive, числившийся в предыдущей декларации, теперь отсутствует.

Председатель законодательного комитета Госдумы, единоросс Павел Крашенинников, в 2017 году заработал 5,3 млн рублей (в 2016 – 6 млн 630 тысяч 759 рублей), его супруга –711 тысяч рублей. В собственности у депутата – один земельный участок, полтора жилого дома, 1,25 квартиры и машиноместо. Автомобиль у главного юриста Госдумы один на двоих с женой в совместной собственности – Lexus RX-350.

Беспартийный депутат Андрей Альшевских, выдвинутый «Единой Россией», в 2017 году заработал 4 млн 655,6 тысяч рублей. Супруга, у которой в 2016 году, судя по декларации, доходов не было вовсе, в 2017 принесла в семейный бюджет 3 млн 380 тысяч рублей, но из списка ее собственности исчезла квартира площадью 50 кв м. В собственности у депутата по-прежнему земельный участок (1346 кв м), жилой дом (431 кв м), баня (55 кв м), бассейн (155 кв м). На время депутатских полномочий семья Альшевских пользуется служебной квартирой площадью 84,80 кв м. Автомобилей, яхт и мотоциклов, согласно декларации, в семье бывшего коммуниста нет.

«Человек труда» Алексей Балыбердин из Нижнего Тагила в 2016 году заработал 4 млн 654 тысячи рублей, его супруга – чуть больше 310 тысяч. Из недвижимости у депутата – только одна квартира на 63,9 кв м, из движимого имущества – автомобиль Nissan X-Trail и маломерное судно Yukona-330 TS. Кроме того, в пользовании у Балыбердина, его супруги и двоих детей – служебная квартира в 118,90 кв м. Также они с супругой безвозмездно пользуются еще двумя квартирами и гаражом.

Жириновец Игорь Торощин в прошлом году заработал на 1 млн больше, чем в 2016 – 4,6 млн рублей. К одной квартире в собственности прибавились земельный участок в 680 кв м и дом – 182 кв м. Передвигается Торощин на Мазде-3. Профсоюзный лидер Среднего Урала Андрей Ветлужских заработал 4,5 млн рублей. Согласно декларации, супруги и несовершеннолетних детей он на конец 2017 года не имел. В собственности у него – квартира в 43 кв м и гараж на 16 кв м. Машины нет. В безвозмездном пользовании – еще одна квартира, площадью 59,50 кв м.

Единоросс Александр Петров остался примерно на прежнем уровне – 4,3 млн рублей. В собственности у Петрова – земельный участок и жилой дом, в пользовании – служебная квартира. Он также остался поклонником отечественного автопрома: за ним записаны два автомобиля – ЗАЗ-986 МД и Лада-212140.

Еще один старожил Госдумы, единоросс Зелимхан Муцоев, продолжает сдавать позиции: его доход за 2017 год – 3,8 млн рублей (в 2016 – 4 млн 567 тысяч 139 рублей). Супруги у него, согласно декларации, нет, но есть трое несовершеннолетних детей. Муцоев владеет пятью земельными участками, тремя жилыми домами, гаражом, трансформаторной подстанцией и автомобилем БМВ 760 LI.

Александр Бурков, покинувший Думу прошлой осенью ради Омской области, в качестве депутата о доходах не отчитывался. Вместо него это сделал его преемник Дмитрий Ионин. Бывший депутат заксобрания задекларировал всего 2,5 млн рублей, его супруга – 68,7 тысяч. У Ионина одна и ¼ квартиры и автомобиль Ауди-Q7.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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