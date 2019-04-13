Российские власти отчитались о доходах

Президент РФ, премьер-министр, а также члены российского правительства и сотрудники кремлевской администрации опубликовали декларации о доходах и имуществе за 2018 год.

Так, доход Владимира Путина составил 8,648 млн рублей против 18,7 млн рублей годом ранее. В собственности президента имеются 77-метровая квартира и гараж. Кроме того, в пользовании у него есть еще одна квартира в 153,7 кв. метра и гаражное место. Общая площадь гаража и гаражного места составляет 36 кв. метра. Автопарк президента остался прежним: автомобили ГАЗ-М21, «Нива» и автоприцеп «Скиф».

В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно.

Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.

Доход главы правительства Дмитрия Медведева в 2018 году увеличился почти на 1,35 млн рублей и составил 9,917 млн рублей. В собственности у него, как и в прошлые годы, имеется квартира площадью 367,8 кв. метра, а также два автомобиля – ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Помимо этого, в длительной аренде у премьера находится земельный участок в 47 соток. Его супруга в 2018 году ничего не заработала. У нее в собственности – Volkswagen Golf и два машиноместа.

Больше других кремлевских чиновников в 2018 году заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он задекларировал более 657 млн рублей. В собственности у полпреда находятся пять земельных участков, жилой дом площадью около 2,5 тыс. кв. метров, квартира, нежилые помещения, а также автомобили «Лада-Ларгус» и Mercedes Viano. Доход его супруги составил чуть более2 млн рублей.

На втором месте по объему задекларированных доходов – первый замглавы администрации Сергей Кириенко. Его заработок в 2018 году превысил 66,6 млн рублей. Начальник управления президента Сергей Новиков заработал чуть меньше, его доход составил 61 млн рублей. Глава администрации Антон Вайно по итогам 2018 года задекларировал почти 9,65 млн рублей.

Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заработал в 2018 году более 538 млн рублей, что почти на 161 илн больше, чем в предыдущем году. Доход его супруги в 2018 году составил 2,15 млн рублей. У Трутневых в совместной собственности появился земельный участок площадью 7,019 тыс. квадратных метров. За ними также числится жилой дом площадью 819,9 кв. метра, нежилое помещение площадью 1952,2 кв. метра, где им принадлежит 18/1654 доли, нежилое помещение площадью 18,3 кв. метра. В декларации появилась котельная на 45 «квадратов»и вспомогательное здание площадью 251,4 кв. метра.

Супруги совместно владеют несколькими автомобилями: BMW X6 M50d, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4Matic, Toyota Highlander. В собственности у Трутнева также есть квадроцикл ATV Polaris, автоприцеп Tiki-Treiler X300L и снегоход Bombardier INC.

В социальном блоке правительства самым богатым стал министр науки и высшего образования Михаил Котюков. В прошлом году он заработал 17,8 млн рублей. В его индивидуальном пользовании имеются земельный участок, жилой дом, четыре квартиры (одна – в долевой собственности, две – в индивидуальной, одна – в безвозмездном пользовании), два машиноместа и два автомобиля – BMW Х3 и BMW Х5.

В финансово-экономическом блоке лидером по доходам стал глава Минпромторга Денис Мантуров. В 2018 году он задекларировал 443,38 млн рублей. Министр сохранил в собственности всю недвижимость: земельный участок, квартиру, четыре машиноместа, два хозяйственных здания и два гостевых дома. Не обновлял он и автопарк: Land Rover, «Москвич-412», ВАЗ 2103, «Лада-Веста», ГАЗ-21 и «Москвич-408».

Наибольший доход среди сенаторов задекларировали «рыбные магнаты». На первом месте представитель Камчатского края и совладелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона, Валерий Пономарев. Его доход составил 2,3 млрд рублей (1,8 млрд рублей в 2017 году). Пономарев владеет тремя квартирами общей площадью более 500 кв. метров, пятью машино-местами, тремя нежилыми помещениями и четырьмя автомобилями. В автопарке сенатора – Bentley Bentayga W12, Bentley Arnage R, Ferrari F430 и ГАЗ-21 «Волга».

На втором месте среди сенаторов оказался представитель Карелии Игорь Зубарев с 564,4 млн рублей. Он увеличил свой заработок в полтора раза по сравнению с 2017 годом. За ним в рейтинге богатейших сенаторов следует второй представитель Камчатского края в Совфеде Борис Невзоров. Его доход составил 489 млн рублей, его жена заработала 37,4 млн рублей. По сравнению с 2017 годом сенатор увеличил доход в полтора раза.

Наивысший доход в Госдуме зафиксирован у депутата от «Единой России» Григория Аникеева. Будучи основателем ABI Group (мясопереработка и девелопмент), задекларировал доход в 2,3 млрд рублей, что на 2 млрд рублей меньше его годового дохода в 2017 году. Единоросс Николай Борцов оказался на втором месте. Он заработал за год 988,5 млн рублей, что меньше, чем годом ранее (1,1 млрд рублей). На третьем месте – Леонид Симановский (424,3 млн рублей).

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заработала 15 млн рублей. Ее доход уменьшился на 7 млн по сравнению с 2017-м. Также она задекларировала два дачных участка общей площадью 6,4 тыс. кв. метра (в 2017 году их было три), дачу, квартиру площадью 290 кв. метров, машино-место, три нежилых здания и один объект незавершенного строительства. Матвиенко продала автомобиль Chevrolet Niva, который декларировала в 2017 году.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о доходе в размере 71,7 млн рублей. Это на 39% больше заработанного им годом ранее. Володин задекларировал земельный участок под дачное строительство площадью 0,83 га, жилой дом (989 кв. метров), два гостевых дома, квартиру, машиноместо, несколько нежилых хозяйственных построек. В пользовании у председателя нижней палаты земельный участок 0,11 га.

Москва, Иван Гридин

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