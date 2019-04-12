Югорские сенаторы стремительно беднеют и распродают имущество

Члены Совета Федерации от ХМАО обнародовали свои доходы. Согласно декларациям, бывший глава «Газпром Переработки» Юрий Важенин получил в 2018 году 19,4 млн рублей (в 2017 году – 23,4 млн рублей, в 2016 году – около 70 млн рублей).

Список имущества сенатора не изменился. Он владеет земельными участками различного назначения общей площадью более 1,6 млн кв.м. Также у него есть квартира (169 кв.м.) и просторный гараж (72 кв. м.). Из движимого имущества в декларации указаны катер «Стингрей» 190CS, два прицепа к легковому автомобилю и снегоболотоход Argo Avenger 750 EFI.

Жена Важенина задекларировала 3,3 млн рублей, две квартиры (общей площадью почти 400 кв.м.), жилой дом (708 кв.м.), два автомобиля «Субару» (B9 TRIBECA и Форестер) и земельные участки промышленного назначения общей площадью почти 12 тыс. кв.м.

Сенатор Эдуард Исаков получил в 2018 году 6,2 млн рублей (в 2017 году было 4,6 млн рублей). У него есть три садовых участка общей площадью 1,6 тыс. кв.м. и два жилых дома (200 и 233 кв.м.). Супруга Исакова задекларировала 9,6 млн рублей. Это в 19 раз больше, чем в 2017 году, когда жена сенатора указала чуть больше 500 тыс. рублей. Однако с прошлого года из списка имущества супругов исчез один земельный участок, один жилой дом и автомобиль Volkswagen Polo.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.04.19

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