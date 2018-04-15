Сенаторы Тюменской области отчитались о своих доходах. Один из них резко «обеднел»

Самым богатым сенатором тюменской «матрешки», несмотря на серьезное сокращение размеров дохода, остается бывший глава «Газпром Переработки» Юрий Важенин. В декларации за 2017 год представитель ХМАО указал 23,4 млн рублей (в три раза меньше, чем в 2016 году). Супруга сенатора получила 4 млн рублей. Семья владеет тринадцатью земельными участками общей площадью более 1,6 млн кв.м., тремя квартирами, жилым домом, гаражом, двумя автомобиля Subaru, катером «Стингрей» и снегоболотоходом Argo Avenger 750 EFI.

На втором месте – ямальский сенатор Юрий Неелов с доходом в размере 16,3 млн рублей. В его собственности земельные участки общей площадью 256 тыс. кв. м., шесть жилых домов общей площадью 913 м.кв., квартира, баня и другая недвижимость. Кроме этого Неелов владеет автомобилем Мицубиши imie, катером «Harbercraft 2075» и моторной лодкой.

На третьей позиции – представитель Тюменской области Степан Киричук. Он задекларировал 13,4 млн рублей, его жена – 2,6 млн рублей. В собственности сенатора земельные участки общей площадью более 4 тыс. м. кв., жилой дом почти в 500 «квадратов», автомобиль БМВ Х5.

Четвертое место у тюменца Михаила Пономарева. Его доход – 5,3 млн рублей. Сенатор владеет земельным участком (почти 1 тыс. кв.м.), жилым домом и квартирой. Автомобиль в его декларации отсутствует.

На пятой позиции находится второй представитель Ямала – Александр Ермаков, который задекларировал 5,1 млн рублей. Его супруга получила за год чуть более двух миллионов рублей. В собственности – земельный участок, жилой дом, три небольших квартиры, автомобиль Тойота Лэнд Крузер Прадо и дельталет Поиск 06.

Замыкает список представитель Югры Эдуард Исаков. Его доход составил 4,6 млн рублей. Супруга Исакова задекларировала чуть больше 500 тыс. рублей. В собственности семьи сенатора четыре земельных участка, три жилых дома, квартира и Volkswagen Polo.

Ханты-Мансийск, служба информации

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