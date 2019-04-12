Новый ямальский сенатор резко разбогател

Сенаторы от Ямала Елена Зленко и Александр Ермаков раскрыли сведения о доходах за 2018 год.

Елена Зленко стала сенатором в 2018 году – вместо Юрия Неелова. Он заработала в 2018 году 85,8 млн рублей. Это почти в четыре раза больше, чем по итогам 2017 года, когда г-жа Зленко был вице-спикером заксобрания Ямала (тогда она задекларировала 21,8 млн рублей).

У нового сенатора есть участок земли в 2,3 тыс кв.м. А также жилой дом в 250 «квадратов». Также сенатор владеет долей в большой квартире вместе с ребенком (по трети). Елена Зленко является владелицей гаража и трех автомобилей. У нее два «Мицубиси Паджеро» и одна «Киа Спортадж».

У супруга Елены Зленко доход в десять раз меньше – порядка семи млн рублей в 2018 году. Но его список недвижимости также велик: у него есть участки, садовый дом, квартира гаражи, нежилые помещения. А также – «BMW X6».

Сенатор Александр Ермаков, который изестен только тем, что организовывал полет Владимира Путина со стерхами, заработал в 2018 почти столько же, сколько и в 2017 году. Его цифра – 5,5 млн рублей против 5,2 млн рублей в 2017 году. У него по-прежнему есть земельный участок, дом, квартира. Из транспортных средств все также – «Тойота Лэнд Крузер Прадо». А также – прицеп и дельталет.

Его супруга отчиталась о получении 2,8 млн рублей по итолгам 2018 года. Из недвижимости у нее есть лишь две квартиры.

Салехард, Москва, служба информации

Салехард, Москва. Другие новости 12.04.19

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