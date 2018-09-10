Губернатор Артюхов назначил нового сенатора от Ямала вместо Неёлова

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление о назначении сенатора – новым членом Совета Федерации стала вице-спикер заксобрания Ямала Елена Зленко. Документ опубликован 10 сентября 2018 года, на следующий день после инаугурации главы региона, сообщает агентство «Новый День». Елена Зленко заняла место Юрия Неёлова, ушедшего в досрочную отставку сразу после прекращения полномочий бывшего губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина.

О том, что именно такой вариант развития событий наиболее вероятен, агентство сообщало в момент обсуждения кандидатур сенатора в июле 2018 года. Елена Зленко курирует социальный блок в окружной думе. Она достаточно известный политик в округе.

На пост сенатора от исполнительной власти Ямала было ещё два кандидата. Это ещё один депутат окружной думы Марат Абдрахманов и глава городской думы Губкинского Тамара Полякова.

Согласно официальной биографии на сайте «Единой России», г-жа Зленко в 1989 году окончила с отличием Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Экономика и управление в строительстве». В 2004 году прошла профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по программе «Экономика, государственные финансы, государственное управление».

В сентябре 1994 года стала председателем специализированного фонда «Жильё» при администрации Ямала, позже он был преобразован в главное управление жилищной политики. Депутатом была избрана в 2005 году. В июне 2006 возглавила ассоциацию «Женщины Ямала».

Салехард, служба информации

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