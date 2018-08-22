Врио главы Ямала Артюхов назвал имена кандидатов в сенаторы

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов назвал имена трёх кандидатов в сенаторы. Это два депутата заксобрания Ямала – Елена Зленко и Марат Абдрахманов, а также председатель думы Губкинского Тамара Полякова. Фамилии г-н Артюхов внёс в заксобрание Ямала, сообщили в пресс-службе думы. Из этих людей назначенный губернатор выберет одного – на место уходящего сенатора Юрия Неёлова.

Ранее собеседник агентства «Новый День», знакомый с политикой округа, сообщил, что основным кандидатом в Совфед от Ямала является Елена Зленко. Она считается одним из самых активных парламентариев автономии и сейчас занимает пост вице-спикера.

Ещё два кандидата в губернаторы – от КПРФ и ЛДПР – также обозначили свои кандидатуры в Совфед. «В списке, представленном Александром Голубенко, значатся депутат Госдумы Владимир Сысоев, депутат Тюменской думы Денис Садовников и специалист компании «Газпромнефть-Ямал» из села Яр-Сале Олег Сэротэтто», – рассказали в пресс-службе заксобрания Ямала.

Виталий Лагутин, выдвинутый на пост губернатора партией КПРФ, назвал имена предпринимателя Алибека Джабуева, библиотекаря Екатерины Зинченко и телеоператора Олега Пономарева.

Новый губернатор Ямала будет назначен 9 сентября решением заксобрания Ямала. В течение дня он назовёт имя нового сенатора.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.08.18

Два влиятельных силовых ведомства на Ямале обиделись друг на друга. / Путин спросил Артюхова о мосте через Обь в Салехарде. / На Ямале оконфузились с предвыборным роликом «Сотрудничества» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»