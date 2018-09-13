«Я дерево, выросшее на ямальской земле»: интервью нового сенатора Ямала Елены Зленко

Новый губернатор Ямала Дмитрий Артюхов своим постановлением от 10 сентября 2018 года назначил нового сенатора, который будет представлять органы исполнительной власти ЯНАО в совете федерации. Елена Зленко сменит на посту бывшего сенатора, экс-губернатора Ямала Юрия Неёлова. Сейчас она является вице-спикером заксобрания Ямала и возглавляет комитет по соцполитике и ЖКХ в региональной думе.

– Ваша кандидатура стала сюрпризом. Традиционно считается, что Совфед – это почётная пенсия для политиков. Началось переформатирование верхней палаты? Или вашу карьеру таким способом хотят завершить?

– Карьеру никто не может завершить, если ты сам не захочешь. Сегодня общество так устроено, что человека невозможно связать по рукам и ногам, заклеить рот и превратить в марионетку. Здесь дело в другом. После выборов губернаторов в палату придут двадцать новых сенаторов. Орган обновится. Учитываются и стандарты парламентов других стран: представительство женщин во власти должно быть значительным.

– Можно ли применить слово омоложение?

-Да, но не только. Речь идёт о свежей крови, ротации.

– Как вы думаете, почему губернатор Дмитрий Артюхов остановил свой выбор на вас?

– Думаю, первый критерий – гендерный. Второй – работа с законодательством. У меня есть опыт продвижения региональных инициатив (совместный с правительством). Это поправки в трудовой кодекс, касающиеся предоставления отпуска семьям, имеющим детей-инвалидов, в удобное для них время. А также закрепление возможности усыновления коренными жителями детей. Помню, было очень волнительно рассказывать в Госдуме о кочевниках, об их традициях и жизни: это кажется невероятным для тех, кто никогда этого не видел. Людям действительно сложно понять, как можно проживать в чуме, иметь большую семью, воспитывать детей без всех удобств, к которым мы так привыкли. Закон запрещал усыновлять детей тем, кто не имеет жилья, а чум таковым не является. Мы добились того, чтобы для аборигенов сделали исключение.

Вообще, мне не стыдно, откровенно говоря, за 13 лет работы комитета (соцполитики в заксобрании Ямала – прим. ред.). Мы старались работать добросовестно: все вопросы рассматривали комплексно, неформально. Вникали в суть вопросов, привлекая общественные организации, представителей муниципалитетов.

– Самый сложный закон помните?

– Их несколько. Например, о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Это было тяжело, так как крупные промышленники и предприятия ТЭК не хотели брать на себя такого рода обязательства. Также закон об образовании в автономном округе. Закон о капремонте многоквартирных домов. О профилактике наркомании. Они все касались большого числа людей, поэтому мы советовались с людьми, шли горячие обсуждения во фракциях и на комитете.

– Поддержку пенсионной реформы тоже можно назвать сложным решением. Как вы его принимали?

– Я зафиксировала позицию депутатов как заместитель председателя ЗС. Работа над этим вопросом ещё идёт. Недавно заксобрание Ямала проводило рабочую группу, где рассматривали инициативы всех фракций. Мы согласились с предложением КПРФ о том, что можно учитывать страховой стаж в период профессионального и высшего образования. Вопрос: с каким коэффициентом – 1 или 0,5 – это нужно обсуждать. Мы также рассматриваем предложение о досрочном выходе на пенсию: если трудовой стаж мужчины или женщины составит 42 года и 37 лет соответственно, то они получат право стать пенсионерами на два года раньше. Такие нормы есть в предложениях президента, но мы их уменьшили на пять лет с учётом северной специфики.

– Вы имели возможность встречаться в последнее время с Юрием Неёловым на различных политических мероприятиях. Удалось ли вам пообщаться?

– Да, Юрий Васильевич поделился своими наработками, планами, которые не успел реализовать, своим опытом взаимодействия с сенаторами других регионов, своими проектами. Общение было полезным: это политик с огромным стажем и колоссальным опытом, переживший разные времена в истории России. У него всегда есть, чему учиться. Общение позволит соблюсти преемственность, передать должность от одного сенатора к другому. Я не исключаю, что и в дальнейшем буду обращаться к нему за советом.

– Он вам рассказал, с кем следует дружить, а кого лучше опасаться?

– Есть такая фраза: великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие умы обсуждают людей (смеётся). Мы как раз обсуждали идеи и проекты. Подходы, специфику работы, отличие Совфеда от думы субъекта. В сенате нужен государственный подход. То есть ты не только отстаиваешь интересы своего региона, но рассматриваешь тот или иной вопрос в контексте особенностей всех субъектов Российской Федерации. Нужно учитывать больше факторов при принятии решений: и географическое положение субъектов, и их слабые и сильные стороны. Этот навык мне ещё нужно будет нарабатывать.

– Для Ямала, для жителей региона, что даёт ваше присутствие в совете федерации?

– Больше возможностей для решения вопросов. Любой житель сталкивается не только с окружным законодательством, но и с федеральным. Кроме того, окружные депутаты всегда приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным. Совершенствование федерального законодательства – это огромный пласт работы. Сенаторы также как и депутаты Госдумы обладают правом законодательной инициативы.

– В каком комитете вы будете работать и какими вопросами займётесь?

– Планирую, что это будет комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Природопользование – это главный профиль нашего региона. Изменение законодательства в этой сфере будет напрямую влиять на уровень жизни ямальцев и поможет реализовать крупные проекты. Мы с губернатором обсудили основные направления: законодательное обеспечение развития Арктики, обращения с отходами, инфраструктурных проектов. Например, мы не можем начать возведение нужного моста через реку Пур, хотя у нас есть инвестор, готовый вложить деньги. По закону нельзя строить платную дорогу, пока нет бесплатной. Хотя мы и планируем, что для физлиц проезд по мосту будет бесплатным, платить будут только юрлица. Этот особый случай нужно прописывать – корректировать закон об автомобильных дорогах. Буду также внимательно следить за работой комитета по делам Севера. Это понятная тема, любимая. Здесь, на Севере, прожито 25 лет, а с учётом школы и учёбы – более 30 лет.

Только сейчас начало формироваться законодательство в сфере обращения с отходами, раздельного сбора мусора, ликвидации накопленного экологического ущерба. Мы говорим о новых подходах к строительству полигонов. О новой системе платежей населения за мусор. Это подходы новые для нас, но не для Европы. Мы должны адаптировать опыт с учётом российских особенностей. «Чистая страна» – чем не идея для законотворчества сенатора?

– Как вы будете взаимодействовать с губернатором?

– Есть такая практика взаимодействия сенаторов, депутатов и чиновников – заключения на проект законов. Я буду изучать мнение региона перед тем, как поддержать или не поддержать закон. А также давать обратную связь – какие предложения ямальцев учтены, какие нет, и рассказывать о причинах отклонения.

– Можете ли вы себя назвать сильным лоббистом с хорошими связями?

– Неправильно ставить себе оценки. Пусть это делают жители и губернатор. Я хочу попробовать себя на новом поприще, выйти из зоны комфорта, как это сегодня говорится. При этом я не собираюсь уезжать из региона и рвать связи, потому что я как дерево, которое выросло на ямальской земле. И я бы не хотела эти корни, питающие меня энергией и силой, утрачивать. Только во взаимодействии с регионом я вижу залог успешной работы сенатора.

– Вы сказали об энергии. Где вы её черпаете?

– Музыка, спорт, книги, фильмы и, конечно, лошади. Музыка – это не только прослушивание, но и танцы. Очень люблю в компании потанцевать. Люблю горные лыжи, последние два года катаюсь в Сочи, покорила уже все местные горки, даже попробовала «чёрную» трассу. Это романтика для души, драйв. Вдохновляют путешествия. Хотела бы ещё раз съездить в Сингапур – была там лет десять назад. Это регион, где ты заглядываешь в будущее. В Китай тоже очень хочу: судя по тем видеороликам, что есть в Сети, там невероятная инфраструктура. Китайцы пришли инвесторами на Ямал, хочется познакомиться поближе с философией, культурой, с особенностями парламентаризма.

– Вас можно увидеть верхом?

– У меня был такой опыт, возможно, буду обучаться дальше. Картина с лошадью как символ украшает и мой кабинет.

– Вы одна из самых ярких женщин ямальской политики. Сможет ли кто-то заменить вас?

– Знаю, что свято место пусто не бывает. Найдутся люди. Возможно, моложе. Будут делать не хуже, чем я. Незаменимых нет, за нами идёт умное поколение.

Ямал. Другие новости 13.09.18

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