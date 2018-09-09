Уходящий сенатор Неёлов поздравил Артюхова стишком про старый пенёк

Уходящий в отставку ямальский сенатор Юрий Неёлов в рамках церемонии инаугурации нового губернатора искромётно шутил и пообещал Дмитрию Артюхову поддержку. Он начал своё поздравление со слов о том, что два предыдущих главы автономного округа тоже были «неплохие ребята». Неёлов, разумеется, имел в виду себя (он возглавлял ЯНАО с 1994 года до 2010) и Дмитрия Кобылкина (руководил автономией до мая 2018 года). Неёлов со сцены обыграл особенность речи нового главы региона, отметив, что Артюхов также «красиво картавит», как и он сам.

Затем сенатор поспешил прокомментировать опасения по поводу того, что Дмитрий Артюхов слишком молод для губернаторской должности. «В Москве после назначения Артюхова ко мне подошли представители СМИ с просьбой высказать своё отношение к этому событию. Я ответил, что, во-первых, решение президента не обсуждается. И во-вторых, у него (Артюхова) есть преимущества – он родился и вырос на Ямале, и кроме того, он молод. Это никогда не было пороком», – сказал сенатор. И пообещал в стихах, что будет помогать. «Будет помощь от нас, от старых пеньков, таких как я и мой друг Ермаков», – заключил Юрий Неёлов, имея в виду стоящего рядом второго сенатора от региона Александра Ермакова. После чего, он пожелал Артюхову: «Бери штурвал».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 09.09.18

На Ямале преемственность возвели в культ: российская элита поздравила Артюхова (ФОТО). / В полдень явка на выборах губернатора Тюменской области перевалила за 20%. / В Салехарде утвердили нового губернатора Ямала на глазах у Комаровой и Моора (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»