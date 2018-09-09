В Салехарде утвердили нового губернатора Ямала на глазах у Комаровой и Моора (ФОТО)

Врио главы Ямала Дмитрий Артюхов назначен губернатором автономного округа. Такое решение в воскресенье, 9 сентября 2018 года принято по итогам голосования депутатов на внеочередном заседании заксобрания Ямала. Выборы губернатора округа отменены несколько лет назад. Сейчас процедура такова: депутаты выбирают одного из трёх кандидатов, предложенных президентом РФ. На церемонии голосования в Салехарде 9 сентября присутствовали главы ХМАО и Тюменской области – Наталья Комарова и Александр Моор. Кроме того, за назначением наблюдал полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Он сделал подарок Дмитрию Артюхову.

За Дмитрия Артюхова проголосовали 14 депутатов из присутствующих. Его «сопернику», либерал-демократу, депутату заксобрания Ямала Александру Голубенко голос отдали двое народных избранников (столько же в думе членов ЛДПР). Виталий Лагутин – руководитель государственной дирекции транспорта Ямала, получил один голос, сообщает агентство «Новый День». Это число равно числу членов КПРФ в думе. Любопытно, что один бюллетень для голосования был испорчен.

Перед тем, как депутаты тайно проголосовали, каждый из кандидатов выступил со своей программой. Дмитрий Артюхов назвал пять приоритетов. Среди них – здравоохранение, новые школы, дороги, поддержка КМНС. Также Дмитрий Артюхов посчитал нужным в своей презентации подчеркнуть, что соцсети являются для него важным направлением, он воспринимает их как современные каналы коммуникации. Он также напомнил, что скоро начнётся строительство моста через Обь между городами Лабытнанги и Салехард. И подчеркнул, что контролирует концессию по возведению моста через Пур. Артюхов обещал, что через три года ямальцы получат современный аэропорт в Новом Уренгое.

Вопрос г-ну Артюхову задал единоросс, депутат заксобрания Ямала Дмитрий Жаромских, правда, оригинальностью он не отличался. Г-н Жаромских заявил, что люди не понимают, какие они получат выгоды от реализации Северного широтного хода, о котором сейчас все говорят. Дмитрий Артюхов повторил тезисы, которые транслируются властями округа уже несколько лет.

Следующий выступающий Александр Голубенко высказался против повышения пенсионного возраста, заявив, что люди эту реформу не поддерживают. Он также предложил ограничить миграцию. Отметим, это традиционная риторика для партии ЛДПР.

Выступление третьего кандидата на пост губернатора Ямала Виталия Лагутина было ещё короче. Он ярких тезисов не озвучил.

Полпред Николай Цуканов после объявления итогов голосования предложил Артюхову заручиться поддержкой не только депутатов, которые сегодня утвердили его на посту, но и жителей округа. Он также подарил ему книгу с цитатаами и афоризмами президента Владимира Путина. Цуканов признался, что ранее такую же дарили и ему. «Страна встаёт на ноги, просыпается самосознание граждан, и мы должны ответить на это чувство», – прочёл одну из цитат полпред.

Ранее президент Владимир Путин внёс в окружную думу ЯНАО фамилии трёх кандидатов на пост главы ЯНАО.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 09.09.18

Мэр Нового Уренгоя снова похвастался своей физической формой (ФОТО). / Ямал обгоняет Югру – данные по явке на выборах тюменского губернатора. / Два главы Ямала проголосовали за тюменского соседа (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»