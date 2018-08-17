Владимир Путин определился с кандидатами на должность губернатора Ямала

Владимир Путин вечером 17 августа внес кандидатуры на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В списке, который предлагается рассмотреть Заксобранию ЯНАО, три фамилии – временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Артюхова, окружного депутата Александра Голубенко и руководителя «Дирекции транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» Виталия Лагутина.

Ранее временный губернатор Тюменской области Александр Моор направил в администрацию президента список из пяти кандидатов, которых он сам выбрал из того, что ему предложили парламентские партии. Кроме Артюхова (ЕР), Лагутина (КПРФ) и Голубенко (ЛДПР) там значились еще два малоизвестных в округе человека от «единороссов» (депутат Госдумы Владимир Пушкарев и главврача Новоуренгойской больницы Ирина Груздева).

Стоит отметить, что Александр Моор отказался объяснить, чем руководствовался, выбирая претендентов на пост губернатора Ямала, более того, он даже не озвучивал публично их имена, лишь уточнил, что считает этих людей подходящими.

«Если людей выдвинули партии, которые представлены в областной и государственной думе, конечно, они выдвигают людей наиболее известных и подготовленных», – сказал Моор несколько дней назад в беседе с корреспондентом «Нового Дня».

Напомним, выборы губернатора на Ямале отменены. Руководителя округа назначают депутаты Заксобрания из числа кандидатур, предложенных президентом РФ.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.08.18

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