Полпред Цуканов приедет на Ямал с миссией от Путина

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов 9 сентября 2018 года, в день выборов губернатора Ямала, прибудет в столицу автономного округа.

«По поручению президента РФ полпред примет участие в процедуре избрания главы округа законодательным собранием и церемонии инаугурации нового губернатора ЯНАО», – говорится в сообщении главного федерального инспектора ЯНАО.

Отметим, заксобрание ЯНАО выберет одного из трёх предложенных Владимиром Путиным кандидатов. Среди них ранее назначенный президентом временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Артюхов, представитель ЛДПР, депутат окружной думы Александр Голубенко и выдвинутый коммунистами руководитель дирекции транспорта Виталий Лагутин.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 06.09.18

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