На Ямале преемственность возвели в культ: российская элита поздравила Артюхова (ФОТО)

На церемонии инаугурации нового губернатора Ямала Дмитрия Артюхова поздравили представители трёх нефтегазовых компаний, главы соседних регионов и два бывших руководителя автономии. Церемония прошла в день голосования 9 сентября 2018 года в Салехарде. Лейтмотивом мероприятия стала преемственность власти. Напомним, Дмитрий Артюхов сначала был помощником экс-главы региона Дмитрия Кобылкина, а потом заместителем губернатора по экономике. На торжестве традиционно спела депутат заксобрания Елена Лаптандер.

Тон церемонии задал выступающий первым полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Он предложил поприветствовать присутствующего в зале экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина, который теперь возглавляет Минприроды. «Мне бы хотелось, чтобы понятие «преемственность» было как руководство к действию», – сказал чиновник. Он похвалил прежнего губернатора, предварив его выступление.

Дмитрий Кобылкин на церемонии был один из немногих (возможно из нескольких) людей, которые подпевали во время гимна ЯНАО. Он пошутил, сказав, что чувствует то же самое, что и во время свадьбы дочери. «Словно я отдаю что-то близкое и дорогое. Конечно, в такие моменты переживаешь, но если отдаешь в надёжные, порядочные руки, тогда вроде как и не жалко», – метафорично высказался экс-губернатор. Он вспомнил песню Высоцкого «Человек за бортом» и предложил своему бывшему заместителю никогда не забывать о людях, как бы ни было тяжело, как бы «ни рвали канаты кожу с рук».

Глава Югры Наталья Комарова сразу подчеркнула свои корни: «Второй губернатор из Нового Уренгоя пошёл, я верю в вашу удачу», – заключила губернатор Югры. В конце девяностых Комарова возглавляла Новый Уренгой и не преминула напомнить об этом Дмитрию Артюхову, который провёл детство в газовой столице. «Вы живёте и работаете по принципу югорских нефтяников: не важно, зачем ты приехал. Важно, что остался».

Выступающий следом тюменский глава Александр Моор, которого сегодня должны избрать губрнатором, уловил послание полпреда и заявил: «Артюхов является лучшим преемником». Он, как и несколько лет назад Якушев, подарил назначенному главе ЯНАО предмет искусства. Это панно «Тюменская область», изготовленное в Златоусте в технике финифть. Напомним, неприятный инцидент произошёл с подарком на церемонии инаугурации бывшего губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Экс-глава Тюменской области Владимир Якушев подарил ему картины, которые были нелегально изъяты в музее.

Много шутил на церемонии экс-губернатор, а ныне сенатор от Ямала Юрий Неёлов. Уже известно, что он лишится места в СовФеде: Артюхов назвал на его пост три новых кандидата. Неёлов называл нового губернатора на «ты» в отличие от всех остальных спикеров. Сенатор пошутил: Артюхов также «красиво картавит» как и он сам. И в конце тоже заявил о преемственности: «Будет помощь от нас, от старых пеньков – таких как я и мой друг Ермаков». Он имел в виду второго члена Совета федерации Александра Ермакова.

Ни глава «Газпрома» Алексей Миллер, ни предправления «Новатэка» Леонид Михельсон на торжество не прибыли. Они уже ранее демонстрировали поддержку Артюхову. Вместо них нового губернатора поздравляли заместители Валерий Голубев и Виктор Беляков. Слово также давали главе «Газпромнефть Ямал» Александр Дюкову.

Также нового губернатора поздравили три депутата Госдумы – два ямальских представителя – Григорий Ледков и Владимир Пушкарёв, а также член парламентской оппозиции Владимир Сысоев.

В ответном слове Дмитрий Артюхов во многом повторил тезисы, озвученные сегодня днём в рамках презентации на церемонии голосования. Кроме того, поддерживая общий настрой на преемственность, он поблагодарил бывших губернаторов автономного округа.

Завершилась церемония песнями и танцами. Одной из выступающих стала ямальская певица и депутат заксобрания Ямала Елена Лаптандер, которая сегодня проголосовала за назначение Артюхова

Салехард, служба информации

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