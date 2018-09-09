Кадыров обратился к Артюхову в день назначения губернатора Ямала

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил поздравление новому губернатору Ямала Дмитрию Артюхову в связи с назначением. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики 9 сентября 2018 года. Отметим, именно сегодня Дмитрий Артюхов большинством голосов депутатов заксобрания Ямала был утверждён на посту и уже вступил в должность.

В тексте поздравления г-н Кадыров отмечает, что «Дмитрий Андреевич молод, но заслужил доверие президента и жителей округа». Глава Чечни пожелал Артюхову успехов и удачи в деле служения России.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров также поздравлял экс-главу Ямала Дмитрия Кобылкина в связи с первыми строчками в рейтингах эффективности губернаторов. Не так давно Кобылкин рассказывал о том, что провёл детство в Чечне. Именно ттуда родом и его супрга Галия Кобылкина.

Чечня, служба информации

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