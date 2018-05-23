Новый министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин рассказал о детстве в Чечне и отношениях с Кадыровым

Экс-губернатор Ямала, министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин рассказал о своём детстве в Чечне, родителях и отношениях с Рамзаном Кадыровым. Он также объяснил, почему его семья пока остаётся в Салехарде. Большое интервью новый федеральный чиновник дал агентству ТАСС.

Дмитрий Кобылкин, как и вся его семья, геофизик по професии. Он в беседе с журналистом вспомнил начало своей карьеры. В девяностых годах будущий чиновник работал в Геленджике, зарабатывал очень мало.

«В Геленджике располагалась компания «Шельф», которая обслуживала зону, как ни странно, не Чёрного моря, а Каспийского. Мы добирались до Астрахани на автобусах, там пересаживались на корабли, уходили к южному побережью Казахстана. Брались за любую работу, за всё, где шло хоть какое-то финансирование. Лишь бы выжить, свести концы с концами. Зарплату выплачивали небольшую, потом и её не стало, случилась деноминация, деньги обесценились, на них ничего нельзя было купить. Мы тогда занимались сейсморазведкой на плоскодонных судах, питались в основном тем, что самим удавалось поймать. Что выловили, то и съели», – поделился воспоминаниями политик.

Городом его дества стал Грозный. Сюда он переехал с родителями в раннем возрасте.

«Чечня ─ моя родина. На свет я появился в Астрахани, но вскоре семья перебралась на Северный Кавказ, 18 лет я прожил в Грозном, окончил среднюю школу №3, после чего поехал в Уфимский нефтяной институт. Галия, моя жена, тоже из столицы Чечни, родилась там», – рассказал Кобылкин.

Дмитрий Кобылкин с горечью вспоминает годы военного конфликта в Чечне. Он пояснил, что родители во время боевых действий находились там, сам он учился за пределами Грозного. Губернатор получил высшее образование в Уфе. Во время боевых действий связь с родными пропала. «Я был в Грозном летом 1994 года, обстановка в республике уже накалилась, но и в страшном сне нам не могло привидеться, что через несколько дней после моего отъезда начнется штурм города... Я пытался искать родителей, но бесполезно. Они оказались в самой мясорубке, угодили в пекло на два долгих года. Война захлестнула их», – сказал экс-губернатор. Он добавил, что весть от родителей пришла в конце 1996 года. «В то время я уже работал на Севере в Тарко-Сале. И вот приезжаю с буровой, забегает соседская девочка и говорит: так, мол, и так, звонил какой-то дедушка, сказал, что он твой отец. Я и не думал, что чудо случится... После этого забрал родителей, увёз сначала в Ставропольский край, потом на Север. Они долго жили в Тюмени. Отца похоронил восемь лет назад, мама тоже умерла. Совсем недавно», – поделился личными переживаниями рассказчик.

Дмитрий Кобылкин уточнил, что не обсуждал с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым детство в Грозном и юность, хотя знаком с ним лично. «У нас не принято стучать себе в грудь, рассказывать, кто ты, где, когда, откуда. Такая страничка жизни, истории, которую вспоминаешь с не очень большой радостью, честно говоря. Не хочется лишний раз бередить душу…», – признался собеседник.

Отвечая на вопросы журналиста, Кобылкин напомнил, что один из ямальских мэров – глава Губкинского Сергей Бурдыгин – это его старый друг. «Вместе уехали из Грозного ─ Сергей Бурдыгин, Егор Горшков и я. Учились в Уфе, потом работали в Геленджике. Нас так и называли ─ «три угла». Вернее, был еще «четвертый угол» ─ Сережа Хвостанцев, он первым отвалился. Сейчас живет на Ставрополье, перебрался в Пятигорск», – уточнил экс-губернатор. Первое время на Севере именно родители друга Егора Горшкова помогали молодой семье Кобылкиных. Мама друга работала в «Пурнефтегазгеологии», отец – энергетиком в Тарко-Сале.

Дмитрий Кобылкин также рассказал, что его младшей дочери переезд в Москву дастся сложнее всего, так как в Салехарде она занимается фигурным катанием. В марте 2018 года Лиза выиграла турнир по фигурному катанию в рамках Арктических зимних игр в Канаде.

«Особенно тяжело переживает Елизавета. У дочери расписан план сборов, соревнований, она готовится выполнить норматив кандидата в мастера спорта, а тут надо паковать чемоданы…Жена с дочкой пока останутся на Ямале, честно говоря, нам еще жить в Москве негде, надо для начала хотя бы снять квартиру, обустроиться», – описывает беседы в семье спикер.

Жена экс-губернатора Ямала Галия Минировна возглавляет Федерацию фигурного катания ЯНАО. Рассказывая об этом, Дмитрий Кобылкин сообщил, что в регионе построилось по её инициативе много спортивных объектов. «В 2021 году планируем запустить «Ямал-Арену». Там будет и 50-метровый бассейн, и ледовая чаша, и залы для разных видов спорта», – заявил новый министр природных ресурсов РФ. Речь идёт о спорткомплексе в Салехарде.

Старшая дочь политика – Софья – строитель, занимается кадастровым межеванием. Сын Николай – «захотел строить мосты, дороги».

Кобылкин признался, что хотел уйти в отставку после вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году.

«Часто вспоминаю кемеровского коллегу. Аман Тулеев много сделал для края, и люди его любили, уважали… Наверное, мог уйти раньше, допускаю, даже хотел, но, видите, как обернулось… Не дай бог пережить такую трагедию! Это знаковое событие. Когда у нас сибирская язва в 2016 году была, я собирался писать президенту России заявление по собственному желанию. Сказал себе: еще одна такая история и…Тогда удалось не допустить эпидемии, но один человек все же погиб. Ребенок. Сделали все правильно, по науке, чьей-либо вины в случившемся нет, однако быть толстокожим у меня не получается», – заключил экс-губернатор.

Новый федеральный чиновник также заявил, что не видит перспектив скорого объединения «тюменской матрёшки».

Москва, служба информации

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