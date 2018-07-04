Врио губернатора Ямала встретился с другом детства Дмитрия Кобылкина

Временно исполняющий обязанности губернатора Ямала Дмитрий Артюхов в среду, 4 июля, посетил с рабочим визитом Губкинский. Глава региона встретился с жителями и главой города – Сергеем Бурдыгиным. В городе врио губернатора Ямала осмотрел «проблемные» школы – номер 4 и номер 5.

Здание школы номер 4 было возведено в 2006 году. Однако в начало 2016 года выяснилось, что оно пошло трещинами. Занятия пришлось прекратить. Следователи возбудили уголовное дело, так как выяснилось, что школа была введена в эксплуатацию без согласования с органами государственного архитектурно-строительного надзора. Здание ремонтировали. «Все работы по капремонту завершены. Усилены плиты перекрытий и покрытий, железобетонные балки, частично заменены фасадные панели и покрытие кровли, проведён ремонт несущих конструкций крыши и крылец; сделан косметический ремонт внутри здания», – рассказали Дмитрию Артюхову.

В школе №5 снесён старый корпус, подрядчик приступает к реконструкции. В новом ведутся отделочные работы. Планируемый срок ввода – январь 2020 года. Врио губернатора поручил Депстрою поговорить с подрядчиками об ускорении работ.

По итогам поездки Дмитрий Артюхов заявил, что «у Губкинского большие перспективы, они связаны, прежде всего, со знаковыми проектами градообразующего предприятия, компании «Роснефть».

глава автономии анонсировал проект строительства арендного жилья в городе. «Губкинский станет пилотным муниципалитетом. Если компании нужны специалисты, запускается корпоративная программа, они приезжают в город, им сразу есть, где жить», – объяснил г-н Артюхов.

Губкинский стал очередным муниципалитетом, который Дмитрий Артюхов посетил после назначения. В последнее время в повестке он не появлялся. Однако в недавнем интервью экс-глава округа Дмитрий Кобылкин упомянул мэра города – он называл Бурдыгина другом детства.

фото - официальный сайт правительства ЯНАО

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 04.07.18

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