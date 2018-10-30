Власти Ямала намерены построить в Новом Уренгое временное жильё нового вида

В городах Ямала арендное жильё появится в «удобных» районах. Об этом сообщил замгубернатора Андрей Воронов по итогам обсуждения в Москве перспектив этого вида недвижимости. Его слова цитируют в пресс-службе правительства округа. Кроме того, власти автономии намерены дать льготы на имущество строительным организациям, которые будут возводить такое жильё.

В понедельник, 29 октября, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в Москве с главой госкомпании АО «Дом.рф» Александром Плутником (бывшее АИЖК). Они обсуждали льготную ипотеку для ямальцев (расширение возможных участников программы) и строительство арендного жилья. Со стороны Ямала во встрече также участвовал г-н Воронов. «Мы будем не только увеличивать количество доступного жилья, но и работать вместе с «Дом.рф» над тем, чтобы ипотечные программы были более привлекательными для ямальцев. Постепенно будем включать в проект по строительству арендного жилья всё больше городов», – сказал г-н Артюхов, слов которого приводят в его пресс-службе.

У чиновников Ямала, очевидно, сменились приоритеты. Теперь вместо Губкинского пилотным городом для строительства арендного жилья чиновники называют Новый Уренгой, откуда прибыл в правительство и сам новый замгубернатора Ямала Андрей Воронов.

Как стало известно агентству «Новый День», в правительстве планируют ввести льготы по налогу на имущество для строительных организаций, которые возводят арендной жильё. Издание отправило запрос относительно этих преференций в пресс-службе губернатора Ямала, ответ ещё не поступил.

фото – пресс-служба правительства Ямала. Встреча в Москве делегации ЯНАО и компании «Дом.рф»

Салехард, служба информации

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