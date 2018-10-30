Власти Ямала создали специальную компанию для строек в Новом Уренгое и Губкинском

В правительстве Ямала объяснили, почему в перечень пилотных городов для строительства арендного жилья попал ещё и Новый Уренгой. Власти рассказали, что и газовая столица, и Губкинский будут участвовать в программе возведения такой недвижимости. Причём в Новом Уренгое квартиры будут предоставлять медикам, а в Губкинском – городским чиновникам и сотрудникам «дочки» «Роснефти».

Как сообщили в окружной администрации в отчет на запрос агентства «Новый День», пока в округе только готовятся к строительству арендного жилья. В Губкинском депутаты ввели пониженную ставку земельного налога на участки для наёмных домов, в Новом Уренгое такой закон только готовится.

При этом в округе уже создана специальная компания, которая займётся возведением и сдачей в аренду такого жилья. Это «дочка» «Фонда жилищного строительства ЯНАО». Фирма так и называется – ООО «Арендное жильё».

В разных городах схема строительства будет отличаться. В Губкинском их могут возвести с участием заёмных средств банка. Квартиры раздадут работникам муниципальных учреждений и предприятий топливно-энергетического комплекса. А вот в Новом Уренгое это может быть совместный проект с федеральной компанией «Дом.рф» (бывшее АИЖК). Тут чиновники рассчитывают построить дом для предоставления жилья в наём работникам больниц. На конец октября в квартирах нуждаются 228 семей медиков.

Ранее агентство «Новый День» также сообщало о том, что власти рассчитывают предоставить льготы по налогу на имущество для организаций, которые строят арендное жильё.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 30.10.18

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