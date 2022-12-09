Для сотрудников нового горнолыжного комплекса на Ямале построят арендные дома

В Харпе построят арендное жильё для специалистов, которые будут обслуживать новый туристический комплекс Рай-Из. Планируется возведение 4 домов. Об этом сообщил заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога в рамках прямого эфира 9 декабря 2022 года в официальном паблике «Вконтакте».

«В Харпе 4 дома будет арендного жилья под специалистов, под тех, кто будет заниматься вопросами сопровождения туристического кластера, работой и поддержанием его жизнедеятельности», – сказал г-н Подорога.

Он отметил, что такой вид жилья развивается в регионе и востребован.

«Арендное жильё в виде социального арендного жилья, коммерческого арендного жилья, арендного жилья для привлечённых специалистов узких профилей. Я назвал 3 направления основных. Создана и работает организация «Арендное жильё» под эгидой Фонда жилищного строительства. Есть арендное жильё под работников «Транснефти». Сейчас в этот пул войдёт арендное жильё в Новом Уренгое, новый дом в Салехарде по улице Мира», – рассказал чиновник.

Александр Подорога напомнил, что арендная плата для разных категорий граждан в таких домах будет разная. Например, бюджетники будут платить меньше, чем сотрудники «Газпрома». Об этом ранее в интервью агентству «Новый День» говорил предшественник Александра Подороги, а ныне мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.

Туркомплекс Рай-Из должен возвести на Ямале инвестор по схеме концессии. Планируется, что часть затрат ему компенсируют из бюджета.

Харп, Наталья Ефремова

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