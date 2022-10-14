Губернатор Артюхов: Ямал строит курорт-конкурент для всех горнолыжек страны

В правительстве Ямала актуализировали планы строительства горнолыжного курорта Рай-Из. Объект должны построить на условиях концессии – то есть возводит его инвестор, а власти Ямала возмещают затраты из бюджета по определённой формуле. Сейчас проект на этапе инженерных изысканий. В пятницу, 14 октября, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение с победителем концессионного конкурса.

«Правительство ЯНАО и Газпромбанк, УК СТК «Шерегеш» и AZIMUT Hotels от лица совместной компании ООО «ИФР-Харп» подписали концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации инфраструктуры горного туристического комплекса Рай-Из на Полярном Урале», – говорится в сообщении правительства ЯНАО.

Участники церемонии помимо главы региона: первый вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер, первый замгубернатора округа Александр Калинин и гендиректор компании «ИФР-Харп» Виктор Титарев.

В горнолыжном комплексе должны появиться трассы длиной не менее 19 км, включая не менее 2 подъёмников, которые обеспечат комфортное катание для 4310 лыжников одновременно, а также горнолыжные школы, системы освещения и навигации. Туристов хотят размещать в гостиницах – трёхзвездочных и четырёхзвездочых.

Дмитрий Артюхов заявил, что проект будет конкурировать с российскими лидерами в отрасли.

«Мы фиксируем постоянно растущий спрос на внутренний туризм, жители России хотят узнавать свою страну, и Ямалу есть, что им предложить. Уникальная арктическая природа, горы Полярного Урала, аутентичность коренных народов Севера. В нашу пользу играет близость региона от федеральных центров – всего 3 часа на самолёте, и при этом у нас самый продолжительный горнолыжный сезон в стране, больше 200 дней в году. Ямал вполне может стать и станет серьёзным конкурентом уже известным горнолыжным курортам», – заявил г-н Артюхов.

В правительстве сообщают, что Газпромбанк, помимо соинвестора, выступит в качестве финансового консультанта, организатора финансирования, кредитора и организатора услуги расширенного банковского сопровождения.

Строители обещали применять материалы, которые подходят для арктических широт. «Будем применять самые передовые технологии и инновационные материалы. Все объекты туристического комплекса Рай-Из будут запущены точно в срок», – заключил председатель Совета директоров УК «СТК Шерегеш» Константин Ивушкин.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»