Жителей Ямала приглашают обсудить проект подъёмников и трасс на будущем курорте Рай-Из

Жителей Ямала приглашают обсудить проектную документацию подъёмников и трасс на планируемом горнолыжном курорте Рай-Из. Это этап 1.4 проекта по созданию туркомплекса.

На склонах хотят обустроить 14 трасс. Подъёмников будет два – кресельный и подъёмник с кабинами.

Также уже спроектирована система искусственного снегообразования. «Проектом предусматривается оснежение объекта путём подземной прокладки трубопроводов и подачи воды от точки врезки до точек подключения снегогенераторов, расположенных вдоль проектируемых горнолыжных трасс. Искусственное снегообразование происходит в процессе смешения воды и сжатого воздуха в определенной пропорции и подачи смеси под давлением в атмосферу. Количество и качество снега регулируется давлением воды», – говорится в документации.

Для посетителей туристического комплекса устраиваются следующие горнолыжные трассы: учебный склон, детский склон, горка для сноу-тюбинга, а также две красных трассы, восемь – зелёных и одна чёрная.

Павильон обогрева для туристов входит в инфраструктуру канатных дорог.

Напомним, согласно первоначальным планам на горе также должны появиться гостиницы, аттракцион «зип-лайн», верёвочный парк, школа зимних видов спорта, спа-центр.

Часть затрат инвестору «ИФР-Харп», который возводит туркомплекс, компенсируют из бюджета.

Изначально сроком запуска проекта называли 2026 год. В конце лета 2024 года на встрече с жителями губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что горнолыжку хотят возвести «до 2029 года включительно».

Приуральский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube