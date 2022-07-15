Горнолыжный курорт на Ямале обещают построить в 2026 году

Горнолыжный курорт Рай-Из на Ямале консорциум «ИФР-Харп» планирует возвести в 2026 году. Об этом сообщают в «Газпромбанке»15 июля 2022 года. Финансово-кредитное учреждение является одним из участников консорциума. Ещё два участника – сеть отелей AZIMUT Hotels и УК «СТК Шерегеш». Накануне стало известно, что заявка «ИФР-Харп» стала победителем концессионного конкурса правительства Ямала.

В Газпромбанке называют параметры своего инвестиционного предложения: 19 км горнолыжных трасс различного уровня сложности с подъёмниками; отели для гостей категорий 3 и 4 «звезды» всего на 320 мест; крупный спа-центр. «Кроме того, здесь появится широкий спектр досуговых объектов, таких, как экстремальный аттракцион в природной среде «зип-лайн», верёвочный парк и трасса для сноу-тьюбинга», – обещают в компании.

В Газпромбанке рассчитывают привлечь льготное финансирование. «В проект будет вложено не менее 13,5 млрд рублей частных инвестиций. Инвестиционная инициатива может быть структурирована с учётом программы льготного кредитования по линии Ростуризма (подразумевает пониженную процентную ставку при возведении гостиничной и курортной инфраструктуры). Доходы от эксплуатации комплекса будут разделены между регионом и концессионером», – говорится в сообщении банка.

При этом заявка «ИФР-Харп» предполагает компенсацию затрат из бюджета – порядка 15,7 млрд рублей (5,7 млрд рублей – компенсация из бюджета ЯНАО затрат инвестора, 10 млрд рублей – минимальный гарантированный доход – затраты не покрытые инвестиционным платежом).

Партнёры обещают круглогодичную загрузку горнолыжного курорта на Ямале.

«Внутренний туризм сейчас на подъёме, а данный проект в ЯНАО, по нашему мнению, важен ещё и потому, что поможет открыть красоты Арктики огромному количеству людей. Говоря о нашей заявке, отмечу, что это была командная работа с привлечением российских и иностранных специалистов. Уверен, что эту инициативу ждёт успех. Более того, я считаю, что в летний период туристический курорт в Рай-Из может стать даже более востребованным, чем зимой. Это будет яркое путешествие на Русский Север!», – поделился размышлениями председатель совета директоров УК «СТК Шерегеш» Константин Ивушкин.

«Новый инвестпроект для AZIMUT – это современный комплекс с высокими стандартами сервиса для региона, который станет новой точкой притяжения для путешественников», – сказал гендиректор AZIMUT Hotels Максим Бродовский.

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Салехард, Юлия Фролова

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