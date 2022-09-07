Госкорпорация поможет Ямалу развивать туркомплекс Рай-Из

Корпорация «Туризм.РФ» обещала помогать Ямалу с развитием горнолыжного курорта Рай-Из. Об этом говорится в соглашении, который подписала корпорация и регион на Восточном экономическом форуме, сообщают 7 сентября в правительстве автономного округа.

Подписи под документами поставили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и гендиректор корпорации Сергей Суханов.

Власти Ямала уточняют, что Корпорация займётся проработкой создания туристического кластера Рай-Из в Харпе. «Туризм.РФ» выступит партнёром для инвесторов и гарантом для региона эффективности вложения средств и того, что каждый объект будет достроен.

«Видим кратный рост по внутреннему туризму, но пока не хватает хороших гостиниц, инфраструктуры. Всё должно быть новое, современное, соответствующее самым высоким запросам. Такой проект мы планируем на Ямале и рассчитываем, что с помощью корпорации «Туризм.РФ» сможем привлечь и дополнительных специалистов для экспертизы, и дополнительные ресурсы уже для практической реализации нашего проекта»,– сказал глава региона, которого цитируют в пресс-службе.

Напомним, горнолыжный комплекс Рай-Из будет строить инвестор по концессионному соглашению – консорциум «ИФР-Харп». Открыть курорт планируется в 2026 году. Средства на строительство курорта инвестору компенсируют из бюджета ЯНАО.

Владивосток, Салехард, Наталья Ефремова

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