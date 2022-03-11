Власти Ямала сохраняют планы по строительству курорта за 17 млрд рублей несмотря на ситуацию в экономике

Власти Ямала сохраняют планы по строительству горнолыжного курорта Рай-Из несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране. Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе правительства региона. При этом участникам концессионного конкурса предоставят дополнительное время для формирования своих предложений. Таким образом у потенциальных инвесторов появится возможность сориентироваться в текущих экономических условиях: просчитать новую стоимость материалов, работ, найти замену товарам, которые, возможно, больше не поставляются в страну из-за санкций.

«Создание туристического кластера на Полярном Урале остается одним из приоритетных инвестиционных проектов для округа. Он обеспечит дополнительные бюджетные поступления, создание рабочих мест и диверсификацию экономики. Перенос сроков заключения концессионного соглашения связан с экономической неопределённостью. В данных условиях участники конкурса не могут сформировать актуальные предложения для конкурсной комиссии. При этом оба участника подтвердили, что сохраняют интерес к проекту», – отметили в пресс-службе правительства.

Ранее агентство «Новый День» сообщало о том, что сроки концессионного конкурса перенесены. Изначально планировалось, что в апреле 2022 года участники конкурса уже представят свои предложения. И потом правительство выберет победителя. Но теперь срок подачи заявок перенесли на конец мая 2022 года.

Горнолыжный комплекс Рай-Из планируется построить с участием инвесторов. При этом власти Ямала компенсируют из бюджета инвестору затраты. Предполагается, что эксплуатировать курорт будет та же самая компания-концессионер (инвестор). Комплекс передаётся коммерсантам на 30 лет.

Согласно конкурсной документации, правительство Ямала не только компенсирует расходы на создание горнолыжного комплекса, но и будет выплачивать управляющему комплексом минимальный гарантированный доход в период работы курорта.

Первоначальные параметры концессионного соглашения таковы:

– 7 млрд рублей из бюджета платят власти инвестору за создание туристического комплекса;

– 10 млрд рублей из бюджета платят власти уже после создания курорта, продолжая компенсировать расходы инвестора;

– 600 млн рублей в год платит правительство инвестору из бюджета ежегодно, чтобы компенсировать расходы на содержание горнолыжного комплекса.

Участники конкурса могут уменьшить эту суммы на этапе конкурсного отбора. Их предложения как раз и станут известны в конце мая.

Напоминаем, что горнолыжный курорт на первом этапе должен будет иметь два подъёмника, сервисный центр с горнолыжной школой, СПА-отель категории 4*, отель категории 3*, рестораны. На втором этапе (он будет, если комплекс будет пользоваться популярностью и там будут туристы) партнёр правительства должен увеличить пропускную способность курорта на 30%.

Салехард, Юлия Фролова

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