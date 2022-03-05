Власти Ямала откладывают подведение итогов по поиску партнёра на создание горнолыжного комплекса Рай-Из

Власти Ямала увеличивают сроки концессионного конкурса по строительству горнолыжного курорта Рай-Из. Поправки в документацию внесены 4 марта департаментом экономики региона. Публично правительство их не комментировало.

Согласно прежним условиям, участники, которые прошли первый этап, должны были в начале апреля 2022 года представить свои предложения. Ещё неделю комиссия должна была оценивать эти конкурсные предложения. Теперь же участникам предоставили дополнительное время – более месяца. То есть новый срок предоставления предложений – конец мая 2022 года.

После этого следует определение победителя и подписание с ним соглашения. На это ранее отводилось порядка 50 дней. Сейчас срок растянули до 80 дней. Таким образом по новым правилам подписание соглашения состоится ориентировочно в начале сентября.

Получить комментарии о причинах такого решения оперативно не удалось – агентство «Новый День» запросило информацию в правительстве округа.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что две компании прошли этап отбора и будут участвовать в концессионном конкурсе на создание горнолыжного курорта Рай-Из на Ямале. Это ООО «Ямал ОтельИнвест» и ООО «ИФР-Харп». Именно они весной 2022 года должны представить свои предложения. Речь идёт о том, что выбранный по результатам конкурса партнёр за свои средства построит курорт и будет его эксплуатировать. А власти Ямала из бюджета компенсируют ему затраты. По действующим условиям конкурса власти Ямала из бюджета готовы компенсировать концессионеру на 1 этапе 7 млрд рублей затрат. На втором этапе – 1,6 млрд рублей. Участники конкурса могут предложить меньшие суммы.

Туркомплекс Рай-Из расположится в Приуральском районе округа на севере одноимённого горного массива рядом с рекой Собь. Инициаторы проекта предполагают, что половина туристов будут с Ямала.

Салехард, Юлия Фролова

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