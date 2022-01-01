Две компании заявились на конкурс по созданию спа-отеля и курорта на Ямале

Две компании будут участвовать в конкурсе на создание горнолыжного курорта Рай-Из на Ямале. Это ООО «Ямал ОтельИнвест» и ООО «ИФР-Харп», о которой агентство «Новый День» писало ранее. Речь идёт о конкурсе на право заключения концессионного соглашения. Обе компании прошли предварительный отбор, который проводил департамент экономики Ямала 30 декабря 2021 года.

Консорциум ООО «ИФР-Харп» – это фирма, учреждённая тремя структурами. В консорциум входят «Газпромбанк», Azimut Hotels Company и УК «СТК Шерегеш». Ранее «Газпромбанк» комментировал свой интерес к проекту горнолыжного комплекса на Ямале.

Компания «Ямал ОтельИнвест» имеет в числе бенефициаров Александра Тертычного и его компанию ООО «Антерра», которая занимается развитием сети отелей «Green Flow». Такой отель в частности есть на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

Ранее г-н Тертычный заявлял о желании участвовать в конкурсе по созданию курорта В Приуральском районе Ямала на условиях концессии. «Мы видим масштабные планы государства по развитию транспортной инфраструктуры в рамках анонсируемого проекта СШХ. Реализация данных планов делает близким и доступным горный массив Полярного Урала. Всё-таки 60 км. от аэропорта до гостиницы по хорошей дороге не так часто где встречается в мире. Имея немалый практический опыт в реализации инвестиционных проектов в области гостинично-туристической сферы, мы с партнёрами с большим интересом рассматриваем участие в данном проекте и планируем побороться за возможность создания лучшего в Арктике круглогодичного семейного горнолыжного и спа-курорта», – такую цитату бизнесмена приводили в правительстве Ямала.

Второй этап конкурса проведут в конце апреля 2022 года – тогда станет известен партнёр властей по созданию курорта.

Салехард, Наталья Ефремова

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