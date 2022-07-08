Один из участников конкурса по созданию курорта Рай-Из на Ямале заявил, что его заявка лучше, чем у конкурента

Один из участников концессионного конкурса по строительству горнолыжного курорта Рай-Из на Ямале заявил, что имеет большие шансы на победу, чем его конкурент. Это консорциум ООО «ИФР-Харп». Точнее, один из его участников – «Газпромбанк». Структура распространила релиз 6 июля о том, что их заявка является лидером. При этом до официального подведения итогов ещё более двух недель – их власти Ямала должны озвучить 25 июля 2022 года.

«Состоялось вскрытие конвертов в рамках открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на проектирование, создание и использование (эксплуатацию) туристического комплекса Рай-Из на Полярном Урале в районе посёлка Харп. Совместная заявка Газпромбанка, ООО «ОК «Сибшахтострой» и AZIMUT Hotels является очевидным лидером, в том числе по финансовым критериям», – говорится в релизе «Газпромбанка».

При этом сами финансовые параметры там не называют.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что первоначальные параметры концессионного соглашения таковы:

– 7 млрд рублей из бюджета платят власти инвестору за создание туристического комплекса;

– 10 млрд рублей из бюджета платят власти уже после создания курорта, продолжая компенсировать расходы инвестора;

– 600 млн рублей в год платит правительство инвестору из бюджета ежегодно, чтобы компенсировать расходы на содержание горнолыжного комплекса.

Участники могут предложить меньший объём бюджетных вложений.

«Сейчас у нас большие планы по развитию курорта Рай-Из – приоритетного для банка инвестиционного проекта в сфере развития внутреннего и въездного туризма в РФ. <...> Планируя построить курорт мирового уровня, мы вовлекаем в проект лидеров в своих отраслях – помимо крупнейшей гостиничной сети России, как AZIMUT Hotels, это «Сибшахтострой» и «УК «СТК Шерегеш», имеющие опыт работы в условиях вечной мерзлоты. <...> Если по итогам конкурса с нашим консорциумом будет заключено концессионное соглашение, мы с партнёрами готовы приложить все усилия, чтобы обеспечить будущим гостям сервис международного уровня», – отметил первый вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнёрства банка Павел Бруссер, которого цитируют в его-пресс-службе.

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