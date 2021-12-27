Дирекция курорта Шерегеш поборется за право создать на Ямале горнолыжный комплекс

Консорциум ООО «ИФР-Харп» подал заявку на участие в конкурсе по созданию туркомплекса на Ямале под названием Рай-Из. В консорциум входят «Газпромбанк», Azimut Hotels Company и УК «СТК Шерегеш». Об этом сообщает банк в своём официальном пресс-релизе.

Речь идёт о конкурсе на право заключить концессионное соглашение с правительством Ямала. Приём заявок на конкурс завершился 24 декабря 2021 года. Теперь стартует второй этап конкурса – рассмотрение конкурсных предложений. Он продлится до конца апреля 2022 года. Власти Ямала ещё не выступили с официальным сообщением, неясно, есть ли в числе участников кто-то ещё. Агентство «Новый День» запросит эту информацию.

Как рассказали в «Газпромбанке», финансово-кредитное учреждение заинтересовано в инфраструктурных проектах страны. Там называют и генподрядчика строительства туркомплекса – ООО «ОК «Сибшахтострой». Именно эта структура строила объекты горнолыжного курорта Шерегеш.

Правительство Ямала выплатит 7 млрд рублей концессионеру после воода объекта в эксплуатацию. Далее концессионер убедт управлять курортом.

В банке перечисляют другие проекты, которые они финансировали на Ямале: мост через Пур, модернизация международного аэропорта Нового Уренгоя.

«Горнолыжная инфраструктура требует значительных вложений, на которые участники концессии и регион готовы. Те объёмы рабочих мест, которые мы создадим, помогут развитию близлежащих населённых пунктов. При этом мы намерены уделять большое внимание сохранению уникальной местной природы, чтобы максимально точно передавать культуру и атмосферу Ямала», – сказал первый вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП «Газпромбанка» Павел Бруссер, которого цитирует в пресс-службе банка.

Что и когда должен построить концессионер

Туркомплекс Рай-Из расположится в Приуральском районе округа на севере одноимённого горного массива рядом с рекой Собь. Инициаторы проекта предполагают, что половина туристов будут с Ямала.

Итоги конкурса на заключение концессионного соглашения подведут в апреле 2022 года. С даты заключения соглашения инвестору даётся 3,5 года на стройку. То есть речь идёт о введении комплекса ориентировочно в 2025 году.

На первом этапе концессионеру нужно будет создать основные объекты – 12 км трасс, не менее двух подвесных канатных дорог с подогревом, сервисно-туристический центр с горнолыжной школой и мастерской, снеговые пушки, системы освещения и навигации, а также сервисы – гостиницы, кафе, прокат, школу.

Ожидается, что на курорте будет 4-звёздочный спа-комплекс с бассейном и джакузи на 150 номеров с конференц-залом. А также отель «3 звезды».

«Коллективные средства размещения и объекты их инфраструктуры должны быть расположены в виде небольшой горной деревни в месте схода основных горнолыжных трасс с выделением центральной площади для массовых мероприятий при главной зоне выката», – говорится в документации.

Если посещаемость у курорта будет хорошая, то инвестор обязан будет приступить к расширению комплекса.

Салехард, Наталья Ефремова

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