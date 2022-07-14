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Четверг, 14 июля 2022, 16:57 мск

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Строить горнолыжный курорт на Ямале будет компания «Газпромбанка» и УК «Шерегеш»

фото – архив агентства «Новый день», курорт Шерегеш

Строить горнолыжный курорт Рай-Из на Ямале будет консорциум «ИФР-Харп». Он получил больше баллов в ходе концессионного конкурса, чем конкурент – компания «Ямал Отель Инвест». Об этом сообщается в материалах конкурса 14 июля 2022 года.

Согласно материалам заявки, «ИФР – Харп» предложил следующие условия: общая сумма компенсации из бюджета – 15,7 млрд рублей. Гостиница – 170 номеров. Длина трасс первого этапа – 19 км.

Концепция застройки горной деревни – строительство коллективных средств размещения корпусами переменной этажности или блоками малой этажности. На базе СПА-центра предусмотрено внедрение оздоровительных программ.

Также «ИФР-Харп» предложил рекламную кампанию нового горнолыжного комплекса в России и за рубежом.

В консорциум «ИФР-Харп» входит ООО «Инфраструктура ГЧП» (аффилирована с Газпромбанком), УК СТК «Шерегеш» и «Азимут Хотелс». Из состава учредителей можно сделать вывод, кто именно займётся развитием горнолыжного курорта в ЯНАО.

Напоминаем, Шерегеш – существующий горнолыжный курорт в Кемеровской области.

Конкурс по выбору партнёра для строительсва горнорлыжного комплекса власти Ямала переносили, объясняя это тем, что участникам нужно больше времени для импортозамещения в условиях санкций. Однако в правительстве отмечали, что этот проект в приоритете у руковдства ргеиона и отказываться от него не будут несмотря на сложную экономическую ситуацию.

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Салехард, Юлия Фролова

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