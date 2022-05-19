Из-за санкций власти Ямала переносят сроки конкурса по строительству горнолыжного курорта

Сроки концессионного конкурса на строительство горнолыжного курорта Рай-Из на Ямале опять сдвинули. Участники конкурса должны были предоставить свои предложения в конце мая 2022 год. На днях департамент экономики Ямала внёс поправки в документацию конкурса. Теперь участники должны представить свои проекты только в июле 2022 года. Вскрывать конверты с конкурсными предложениями должны будут 6 июля.

Как уточнили агентству «Новый День» в департаменте экономики Ямала, дополнительное время необходимо для проработки замены импортного оборудования. «Сроки скорректированы по соглашению с инвесторами в целях корректировки технической части проектов в логике импортозамещения», – уточнили в ведомстве.

Это уже второй перенос сроков конкурса. Первый раз дату предоставления конкурсных предложений перенесли с марта на май. Тогда в правительстве сообщали, что перенос связан с экономической неопределённостью.

Две компании прошли первый этап и должны предоставить свои проекты. Это ООО «Ямал Отель Инвест» и ООО «ИФР-Харп».

Салехард, Юлия Фролова

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