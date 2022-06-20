Власти Ямала хотят построить трассу к новому горнолыжному комплексу силами инвестора

Власти Ямала запланировали построить новую дорогу посёлок Харп – Горнолыжный центр – Международная арктическая станция «Снежинка» с привлечением инвестора. Такие корректировки внесли в программу «Развитие транспортной инфраструктуры».

Как уточнили в пресс-службе правительства автономного округа, на строительство дороги также планируется привлечь федеральное финансирование. Конкретных параметров трассы пока нет.

«Сейчас проводятся экономические, инженерно-геологические, геодезические изыскания. Уже завершены инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания», – говорится в комментарии регионального правительства.

Когда будет объявлен конкурс на поиск партнёра для строительства трассы в рамках концессии, пока непонятно.

Горнолыжный комплекс недалеко от Салехарда планируется построить также с привлечением инвестора – власти Ямала готовы возместить ему затраты. Конкурс ещё идёт, кто станет партнёром правительства Ямала – ещё неизвестно.

Арктическая станция «Снежинка» пока тоже только в планах. Несколько дней назад губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил в интервью ТАСС, что Ямало-Ненецкий автономный округ выделил 200 млн рублей на проектирование этого объекта. Проектирование уже в финальной стадии.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»