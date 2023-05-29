Губернатор Артюхов рассказал министру экономразвития Решетникову о проектировании горнолыжного комплекса

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал министру экономического развития России Максиму Решетникову о проектировании горнолыжного комплекса на горе Рай-Из.

«В регионе ведутся активные работы по всем объектам будущего туристического кластера (на Полярном Урале, уда входит и горнолыжный комплекс – прим.ред). Реализация проекта позволит значительно увеличить турпоток в регион и даст существенный бюджетный эффект», – отметил глава ЯНАО, которого цитируют в его пресс-службе.

Федеральный министр выразил мнение о том, что у объекта хорошие перспективы. «Уникальная природа, культурное наследие коренных народов, возможности для экологического туризма – все это с каждым годом привлекает внимание новых путешественников. Мы видим большой потенциал для развития данного сектора и готовы поддерживать предпринимательскую инициативу в этой области», – отметил Максим Решетников.

Участники встречи также обсудили поддержку регионом предприятий малого и среднего бизнеса.

Напомним, ГЛК Рай-Из возводят по концессии. Проектом занимается консорциум в составе Газпромбанка, УК СТК «Шерегеш» и AZIMUT Hotels.

Проект предусматривает создание горнолыжных трасс длинной 19 километров, включая два подъёмника, а также горнолыжные школы, прилегающую инфраструктуру: две гостиницы общим номерным фондом 320 номеров, рестораны и СПА-центр. Часть затрат инвестору компенсирует бюджет.

Москва, Салехард, Наталья Ефремова

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