Артюхов попросил у федерального министра господдержку для строящейся горнолыжки

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Они обсудили инвестиционные проекты в ЯНАО. В том числе аэропорт Салехарда и горнолыжный комплекс Рай-Из, оба они будут возводиться через механизм концессии. Оба предполагают бюджетное участие. Сначала инвестор вложит деньги, потом какую-то часть вложений ему вернут.

Дмитрий Артюхов сообщил, что концессионное соглашение на строительство горнолыжного комплекса уже заключено. По словам губернатора, комплекс может получить ещё и господдержку. Подробности в правительстве округа не раскрыли.

«Это привлечёт в регион инвестиции более 10 миллиардов рублей. Минэкономразвития России успешно реализует ряд мер поддержки подобных проектов. Мы рассчитываем, что и с помощью государственных механизмов поддержки сможем повысить эффективность нашего проекта», – сообщил глава Ямала.

Максим Решетников отметил, что для социально-экономического развития Ямала важно развивать сферу туризма. «Регион привлекает природными заповедниками, культурным наследием коренных народов. Мы видим потенциал для развития туристической инфраструктуры в регионах Арктики, готовы рассматривать предпринимательскую инициативу в этой области», – сказал чиновник.

Отметим, в мае 2023 году Решетников и Артюхов уже обсуждали проект. Тогда министр сказал примерно то же самое. «Уникальная природа, культурное наследие коренных народов, возможности для экологического туризма – все это с каждым годом привлекает внимание новых путешественников. Мы видим большой потенциал для развития данного сектора и готовы поддерживать предпринимательскую инициативу в этой области», – говорил он.

Соглашение о строительстве горнолыжного комплекса подписано в 2022 году. Правительство ЯНАО и Газпромбанк, УК СТК «Шерегеш» и AZIMUT Hotels от лица совместной компании ООО «ИФР-Харп» подписали концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации инфраструктуры горного туристического комплекса Рай-Из на Полярном Урале, – сообщали власти.

Согласно материалам заявки, «ИФР – Харп» предложил следующие условия: общая сумма компенсации из бюджета – 15,7 млрд рублей (5,7 млрд рублей – компенсация затрат, и ещё 10 млрд рублей получит инвестор, если инвестиционный платёж и выручка от деятельности курорта не покроет его затраты).

фото – сайт правительства ЯНАО

Салехард, Наталья Ефремова

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