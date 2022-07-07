Экс-губернатор Ямала Кобылкин заявил, что считал туристические проекты в округе недостижимыми

Депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин признался, что будучи губернатором ЯНАО не успел заняться развитием туризма в регионе. Для него эта тема была в зоне недосягаемости из-за плохой транспортной доступности туристических мест. При этом он уверен, что нынешний губернатор Дмитрий Артюхов сумеет добиться успеха в тех проектах, которые начинает. Своими размышлениями г-н Кобылкин поделился в интервью изданию «Ямал 1», которое опубликовано 7 июля 2022 года.

Собеседница спросила у Дмитрия Кобылкина, есть ли такие проекты на Ямале, о которых он в своё время даже не задумывался.

«Туризм. Дмитрий Андреевич (Артюхов – прим.ред) прям навалился на него. Для меня это такая роскошь была. Я не то, что не мог себе позволить… Сам люблю природу, и Полярный Урал меня покорил, я ходил пешком и ездил на снегоходах. В горах, ручьях, минералов огромное количество. Для меня, конечно, туристическая составляющая была в зоне недосягаемости, инфраструктура дорогая, и её сложить сложно. Но он сложил, он смог, я вижу, что он болеет этой темой, и это заработает. А тем более, сегодня летать особо некуда, а Ямал на расстоянии вытянутой руки от Москвы. Что такое два с половиной часа? Это не на Камчатку, не на Дальний Восток, не в Магадан лететь по 9 часов», – сказал депутат Госдумы.

Напомним, у Дмитрия Кобылкина был туристический проект, который оказался провальным – это «Ямалкан». Это небольшая турбаза под Салехардом, где планировалось проводить зимой снегоходные соревнования. Курировал проект тогдашний заместитель губернатора Алексей Булаев. Средства на него выделили из бюджета, деньги осваивала некоммерческая организация АНО «Кан» с непрозрачной структурой собственности. Она банкротится до сих пор. Имущество туркомплекса распродали по частям. В процессе банкротства уже обнародованы резонансные подробности поведения ямальских чиновников в этом туркомплексе.

Нынешний губернатор Ямала Дмитрий Артюхов уже заявил два новых проекта в сфере туризма – базу отдыха Харбей и горнолыжный комплекс на горе Рай-Из. Последний должен быть построен инвестором на условиях концессии. Власти Ямала из бюджета готовы отдать более 17 млрд рублей партнёру. Пока что цифра не окончательная – ещё не подведены итоги конкурса и непонятны предложения самих инвесторов. Итоги поведут в конце июля 2022 года. На днях г-н Артюхов во время прямого эфира говорил, что оба участника, которые претендуют на строительство курорта, серьёзные компании с участием «Газпромбанка» и «Сбербанка».

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»