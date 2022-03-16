В деле разорённого туркомплекса властей Ямала появился новый поворот

С бывшего управленца разорённого туркомплекса «Ямалкан» Виталия Дорошенко должны взыскать 64,5 млн рублей. Такое решение принял арбитражный суд Ямала в октябре 2021 года, решение устояло в апелляции в феврале 2022 года.

Решение принято в рамках дела о банкротстве АНО «КАН». Сумма в 64 млн рублей – это размер субсидиарной ответственности г-на Дорошенко. В этой сумме несколько составляющих. Первое – дебиторская задолженность АНО «КАН» в 51 млн рублей. Г-н Дорошенко не передал конкурсному управляющему документы, которые могли бы помочь взыскать долги с тех, кто не рассчитался с АНО «КАН». Второе – утраченная техника (в основном из «Ямалкана» пропали снегоходы) и вагон-дома (для расселения туристов).

Изначально же конкурсный управляющий АНО «КАН» Владимир Мусатов, который занимается погашением долгов АНО «КАН», просил взыскать с г-на Дорошенко порядка 606 млн рублей. Как сообщается в материалах арбитражного суда, это сумма непогашенных долгов одиозного туристического проекта властей Ямала.

В 2019 году суд, напомним, уже принимал решение о том, что долги «Ямалкана» оплатят бывшие управленцы Виталий Дорошенко и Роман Михайлов. Но Михайлову удалось оспорить это решение – его от субсидиарной ответственности освободили.

Виталий Дорошенко был назначен директором АНО «КАН» летом 2015 года. До Михайлова и Дорошенко АНО «КАН» руководили достаточно одиозные лица – Валерий Ковалеров (который непосредственно получал и осваивал субсидию) и Эдуард Спиридонов, который фигурировал в скандалах с госпредприятием «Ямалгосснаб». Очевидно, к ним вопросов ни у кого не возникает.

Получить комментарии конкурсного управляющего АНО «КАН» Владимира Мусатова на момент подготовки материала не удалось.

История «Ямалкан»

Некоммерческая организация АНО «КАН» получила от губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина 250 млн рублей на создание туркомплекса и организацию снегоходных соревнований в 2012-2013 годах. Курировал туристический проект прежний заместитель губернатора Алексей Булаев.

На бюджетные средства были построены домики и ресторан под Салехардом. Застройщиком выступила компания «Партнёр Групп». В 2015 году комплекс закрылся. Застройщик заявил, что так и не получил деньги за возведение объекта и подал в суд на АНО «КАН». Появился риск, что компания заберёт туркомплекс за долги. Тогда власти ЯНАО внезапно обнаружили, что их бюджетная субсидия была использована неправомерно. И тоже подали в суд. АНО «КАН» начал банкротиться в 2017 году.

За этот период случилось несколько скандалов – выяснилось, что незадолго до банкротства имущество комплекса распродали или просто отдали различным лицам. Сделки в рамках процедуры банкротства оспаривались и отменялись. Также один из участников дела – компания «РМ Групп», желая создать резонанс и добиться сотрудничества с властями Ямала, опубликовала несколько историй, намекающих на манипуляции при эксплуатации и строительстве комплекса.

Ресторан «Ямалкана» продали в 2020 году.

При этом, несмотря на многочисленные сомнительные схемы вокруг комплекса, силовые структуры ни разу публично не выразили желание проверить освоение бюджетных средств в рамках этого проекта.

Виновных в разорении комплекса и потере субсидии, очевидно, не видят и чиновники правительства Ямала. В 2016 году бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в интервью «URA.RU» заявил, что в провале проекта виновато руководства «Ямалкана», которое, по словам экс-главы региона, «не имеет отношения к власти».

Салехард, Юлия Фролова

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