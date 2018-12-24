На Ямале опубликовали детектив: почему и как экс-губернатор Кобылкин одобрил одиозный «Ямалкан»

В банкротство туркомплекса «Ямалкан» вступил новый участник. Это компания «РМ Групп», которая выкупила долги застройщика – «Партнер Групп». Компания не только желает получить деньги, которые требовал застройщик – около 500 млн рублей, но и пытается уговорить чиновников Ямала совместно развивать заброшенный туристический объект. Вместе с этим представители компании начали публиковать историю о том, как экс-губернатор Дмитрий Кобылкин и его заместитель Алексей Булаев направили 250 млн рублей на строительство комплекса, сообщает агентство «Новый День». Она разбита на несколько частей и похожа на детективный сериал.

Кратко суть дела: банкротится компания АНО «КАН» (принадлежала частному лицу – Валерию Ковалерову), которой принадлежит туристический комплекс под Салехардом. В 2013 году по непонятным основаниям организация получила субсидию от правительства Ямала – 250 млн рублей. Как она была потрачена – неясно до сих пор. Но через несколько лет застройщик «Партнер Групп» начал требовать долг за строительно-монтажные работы (около 500 млн рублей). Через некоторое время и власти Ямала захотели вернуть субсидию.

Осенью 2018 года в дело о банкротстве АНО «КАН» вступила компания «Рэд Маунтин Групп» («РМ Групп») из Москвы. Фирма выкупила долг «Партнер Групп». Как сообщил агентству «Новый День» сотрудник компании, представившийся Сергеем, фирма заинтересована не только в получении долга, но и в развитии самого «Ямалкана». «Мы выступаем с предложением сохранить комплекс, чтобы он работал в интересах жителей. По нашим подсчетам, он может приносить прибыль, которую можно направить, в том числе, на его развитие. Его только нужно сохранить и восстановить», – рассказывает собеседник. Он остро реагирует на вопрос о том, зачем консалтинговой компании из Москвы нужен туркомплекс на Ямале с неясным перспективами, ссылаясь на социальную значимость объекта.

История, ставшая публичной

Параллельно с участием в суде представители компании публикуют подробную историю строительства «Ямалкана» в «Фэйсбуке» (со страницы соучредителя компании «РМ Групп» Гульназ Ахмадеевой). В постах есть подробности взаимотношений ямальских чиновников и бизнесменов. Как говорится в предисловии, коммерсанты из Москвы получили эти сведения из различных источников.

В публикациях, названных «слухами», говорится, что идея строительства туркомплекса принадлежала лично экс-губернатору Дмитрию Кобылкину. Реализовать ее взялся его зам по безопасности Алексей Булаев. Он, якобы, придумал схему с выделением субсидии некоммерческой организации «КАН». И он же привел в проект застройщика Дениса Андилевко («Партнер Групп»), который начал строить комплекс, не дожидаясь официальных документов, за свой счет. Двигало всеми участниками этой цепочки желание поскорее открыть туристический центр – полагает автор «слуха». При этом самому г-ну Андилевко, якобы, чиновники обещали содействие в бизнесе.

«В ходе проведения переговоров с потенциальными подрядчиками, Булаев А.И. всем анонсировал проект, не забывая упоминать, что это идея самого ДНК и те, кто последуют его предложению и примут участие, будут обязательно вознаграждены новыми подрядами, которыми с лихвой компенсируют все возможные затраты. Как уже известно, таким подрядчиком стало «Партнер групп» в лице его собственника Андилевко Дениса, который в свою очередь выдвинул условие – предоставление земельного участка и помощь в утверждении и одобрении проекта по строительству многоквартирного дома в г. Салехард. Андилевко Д.С. при протекции Булаева А.И. был приглашен к губернатору, который согласившись на условия первого, пообещал ему под застройку земельный участок в мкр. № 22 (обещание Губернатор исполнил, но гораздо позже и совсем за иные заслуги Андилевко Д.С., но об этом в следующих публикациях)», – говорится в материалах Гульназ Ахмадеевой.

В компании не исключают, что замгубернатора Алексей Булаев мог получать выгоды от строительства комплекса. В том числе там предлагают проверить целевое назначение средств, перечисленных Денисом Андилевко в Москву в период освоения бюджетной субсидии на «Ямалкан».

При этом там прямо указывают на то, что сведений о сомнительных действиях участников схемы у них достаточно много. И они будут публиковаться последовательно.

Объяснение

Как пояснил в беседе с агентством «Новый День» представитель компании Сергей, «РМ Групп» действительно приняла решение публиковать материалы об истории «Ямалкана». «Мы посчитали нужным обнародовать всю поступающую к нам информацию, чтобы привлечь внимание общественности к объекту, придать разбирательству объективности, исключить кривотолки и в конце концов сохранить объект», – говорит собеседник.

По его словам, «РМ Групп» – независимая фирма, не связанная с другим участниками процесса.

Между тем, в суде от имени «РМ Групп» выступал бывший сотрудник «Партнер Групп». А соучредителем «РМ Групп» является Олег Васильченко, который числится также учредителем компании «Северная звезда», управлявшей комплексом «Ямалкан».

«Бывший сотрудник «Партнер Группа» привлечен нами как грамотный юрист, знакомый с делом. Наша фирма находится в Москве, каждый раз ездить на заседания в Салехард мы просто не сможем, это затратно. Если в ходе разбирательства или через соцсети мы получим сведения о противоправности со стороны лиц, принимавших участие в инициации и реализации проекта, незамедлительно обратимся в правоохранительные органы, в том числе и в отношении участников прежнего кредитора ООО «Партнер Групп», – объясняет Сергей.

Участие в уставном капитале компании г-на Васильченко он никак не комментирует, предлагая не искать тайных смыслов и заговоров в деле.

Напомним, в период освоения субсидии Ямала «Северная звезда» была учреждена в Надыме двумя женщинами – Любовью Олейник и Ольгой Федотовой (однофамилица прежнего директора департамента спецмероприятий Ямала). Потом руководство и учредители менялись, директором был даже Геннадий Ковалеров, однофамилец создателя АНО «КАН».

Суд

По версии «РМ Групп», власти Ямала заняли позицию, которая не коррелируется с ранее озвученной официальной позицией о попытках сохранить комплекс. Пока что чиновники не настроены на сотрудничество с новым кредитором комплекса. Сейчас идет процедура продажи имущества «Ямалкана» – у кредиторов разные взгляды на этот процесс.

Сами же чиновники предпочитают не комментировать одиозное дело. Ни прежний губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, ни нынешний – Дмитрий Артюхов – не высказывались относительно роли прежнего замгубернатора Алексея Булаева в освоении субсидии. Неясна их позиция по причинам провала туркомплекса.

«Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Ниже публикуем полностью записи со страниц «РМ Групп».

В материале использованы фото со страницы «Ямалкан» «Вконтакте», скрин телепередачи «Ямал Регион» с Алексеем Булаевым, а также скрины со страницы Гульназ Ахмадеевой в «Фэйсбуке»

Салехард, служба информации

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