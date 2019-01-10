Чиновников Ямала обвинили в том, что они пишут документы «на коленке»

Участники суда по разделу туркомплекса «Ямалкан» опубликовали новую серию обвинений в адрес чиновников ЯНАО. На этот раз авторы высказывают предположение о незаконности выделения субсидии на туркомплекс. Более того, они указывают, что она составляла 350, а не 250 млн рублей. Речь идет о событиях 2012 -2013 годов. Главой региона тогда был нынешний министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Куратором стройки комплекса «Ямалкан» был его заместитель – Алексей Булаев. Их роль в освоении субсидии доброжелатели уже описывали ранее.

С 2017 года туркомплекс «Ямалкан» является предметом судебного спора. На него претендует с одной стороны компания «РМ-Групп» (купившая долги застройщика этого объекта – «Партнер Групп»), и с другой стороны – правительство Ямала. Власти Ямала отдали деньги некоммерческой организации «КАН» на строительство комплекса в 2013 году. Спустя пару лет комплекс разорился и закрылся. Застройщик начал требовать крупную сумму, возникла угроза, что комплекс перейдет под его контроль, началось банкротство. На тот момент куратора стройки г-на Булаева уже в округе не было, он покинул пост. И тогда внезапно власти Ямала поняли, что субсидия освоена неправомерно и тоже включились в процесс банкротства.

Агентство «Новый День» ранее уже рассказывало, что директор «РМ Групп» Гульназ Ахмадеева на своей странице с декабря 2018 года публикует историю «Ямалкана», намекая на нарушения при освоении бюджетной субсидии. Представитель компании рассказывал, что фирма желает вывести чиновников Ямала на диалог, чтобы вместе с ними развивать туркомплекс.

9 января 2019 года г-жа Ахмадеева разместила на своей странице в соцсети несколько своих запросов в правительство Ямала, заксобрание Ямала и управление ФАС Ямала. Она просит разъяснить, почему руководство округа, в том числе и депфин, возглавляемый замгубернатором Альбиной Свинцовой, выдал субсидию именно АНО «КАН». Почему не проводился отбор среди потенциальных желающих построить туркомплекс, почему некоторые документы были оформлены поспешно, «на коленке», без экспертизы. И как так вышло, что АНО «КАН» заключал договоры на строительство комплекса до того, как получил субсидию.

При этом Гульназ Ахмадеева пишет в своем официальном запросе в УФАС, что ожидает от них «обтекающего ответа» и не надеется на полноценный качественный комментарий.

Салехард, служба информации

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