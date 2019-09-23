Жители Салехарда возмущены разграблением туркомплекса «Ямалкан»

Жители Салехарда возмущены халатным отношением к имуществу туркомплеска «Ямалкан», на которое выделяли деньги из бюджета Ямала. В Сети появились фото и видео домиков, на котором видно, что окна и двери строений выломаны, внутри разбитая мебель и развороченные предметы интерьера.

«Пока идет суд, вандалы все вытаскивают, выдирают окна, здание ресторана, которое основной корпус, тоже растаскивают»,– написал автор этих съемок Стас Пахотин в сообществе «В Салехарде» «Вконтакте».

Ранее о состоянии комплекса агентство «Новый День» уже сообщало со ссылкой на представителя компании «РМ –Групп» Гульназ Ахмадееву. Копания является одной из сторон в банкротстве туркомплекса.

«Спрашивается, зачем строили. деньги отмыли..могли бы что то для людей сделать, но, нет»,– пишет один из подписчиков сообщества. «Отмыли деньги! Кто бы сомневался!»,– соглашается другой участник паблика. «Воруют материалы с домиков и здания скорей всего некоторые не хорошие жители Удачи 2. Там прям тропинки и дороги есть, от Ямалкана до Удачи»,– предполагает еще один житель Салехарда.

«Ямалкан» построила в 2013 году компания «Партнер Групп» Дениса Андилевко на деньги, которые выделили из бюджета Ямала в виде субсидии. Стоимость строительства оценили в 357 млн рублей. Субсидию отдали не напрямую застройщику, ее осваивала созданная специально непрозрачная контора АНО «КАН». Все это проходило под контролем бывшего замгубернатора ЯНАО Алексея Булаева. Он рекламировал комплекс, как знаковый объект для привлечения туристов и проведения снегоходных соревнований. Объект работал недолго и вскоре закрылся. Застройщик начал требовать с «КАНа» деньги за возведение, появился риск банкротства. Тогда Счетная палата Ямала неожиданно обнаружила, что деньги субсидии были израсходованы неправомерно. Департамент экономики ЯНАО вступил в арбитражное дело и потребовал от АНО «КАН» вернуть субсидию.

Суд идет до сих пор. За время банкротства «Партнер Групп» передал право требования долгов компании «РМ-Групп». Она, очевидно, аффилированна с самим «Партнер Группом». До сих пор никто не ответил на вопрос, как так вышло, что 250 млн рублей из бюджета ЯНАО пропали во время строительства «Ямалкана».

Продать имущество комплекса (домики, здание ресторана, право аренды) на торгах не могут, так как у «РМ-Групп» и у департамента экономики Ямала есть разногласия. «РМ-Групп» уже пыталось уговорить чиновников Ямала развивать туркомплекс вместе. При этом, не получая положительного ответа от властей, представители «РМ-Групп» пытаются намекнуть на то, что деньги субсидии осваивались с помощью коррупционных схем. Гульназ Ахмадеева, например, рассказывала свои версии о том, что высокопоставленные чиновники Ямала пользовались огромным дисконтом в «Ямалкане» и умели хорошо провести там время. Она также делилась версией о том, как именно бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин принимал решение о строительстве туркомплекса.

Сам бывший замгубернатора Ямала Алексей Булаев, который ранее работал в ФСБ, банкротится. Агентство «Новый День» рассказывало об этом деле ранее.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.09.19

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