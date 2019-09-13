Бывшего замгубернатора Ямала признали банкротом

Московский арбитраж признал банкротом бывшего замгубернатора ЯНАО Алексея Булаева, чье имя связывают со скандалом вокруг туркомплекса «Ямалкан». В отношении него началась процедура реструктуризации долгов гражданина.

Заявление о банкротстве подавал Артур Абдульменов. Поводом стал долг в 4,4 млн рублей. «В соответствии со ст. 213.3 закона о банкротстве, заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены», – говорится в пояснениях арбитражного суда.

Суд утвердил финансового управляющего г-на Булаева, им стал Дамир Ахтямов.

Ранее сам г-н Булаев в разговоре с агентством «Новый День» сделал вид, что он впервые слышит о банкротном деле. Но подтвердил, что адрес, указанный в материалах суда, совпадает с его личным адресом. Сейчас Алексей Булаев занимает пост в коммерческой компании «Бизнес Коннектинг».

Он работал в должности замгубернатора по вопросам безопасности в команде экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. До госслужбы он работал в ФСБ.

Имя Булаева связано с одиозным комплексом «Ямалкан», который должен был стать главным местом притяжением туристов, но закрылся и разорился. Власти Ямала в 2012-2013 годах выделили 350 млн рублей субсидии для строительства этого туркомплекса под Салехардом. Субсидию получила никому не известная некоммерческая организация АНО «КАН». Комплекс курировал именно г-н Булаев. Через пару лет замгубернатора покинул свой пост, «Ямалкан» закрылся. А власти Ямала внезапно сознали, что субсидию использовали неправомерно. До сих пор вокруг комплекса идут суды.

Салехард, Москва, служба информации

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