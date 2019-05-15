Бывшего замгубернатора Ямала банкротят в Москве

Бывшего замгубернатора Ямала Алексея Булаева банкротят в суде. Процесс идет в московском арбитраже, сообщает агентство «Новый День». Сам Алексей Булаев сделал вид, что ничего не знает об этом деле. Тем временем информация о несостоятельности бывшего члена правительства автономии уже начала распространяться в Сети.

Согласно материалам суда, некий Артем Абдульменов потребовал признать бывшего замгубернатора Ямала Алексея Булаева банкротом. Сумма исковых требований составляет 4,4 млн рублей. Сейчас бывший высокопоставленный чиновник ЯНАО занимает пост директора коммерческой компании «Бизнес – Коннектинг». Почему он не может расплатиться по долгам – неясно.

Сам он в разговоре с журналистом агентства «Новый День» не смог это пояснить и сделал вид, что не понимает, о каком процессе идет речь. «У вас недостоверная информация», – начал беседу бывший заместитель губернатора Ямала, и поинтересовался, откуда такие сведения у СМИ. После того, как собеседник услышал, что информация получена с сайта московского арбитражного суда, он снова повторил, что не знает, о чем идет речь. Однако признался, что адрес, указанный в исковом заявлении, совпадает с его адресом. Он никак не объяснил этот факт и прервал разговор. «Мне кажется, вы вовсе не об этом хотели спросить», – сказал г-н Булаев и повесил трубку.

Внимание к судебному процессу по банкротству г-на Булаева привлекла представитель компании «Рэд Маунтин групп» Гульназ Ахмадеева, которая уже не раз публиковала занимательные истории, связанные с банкротством туристического комплекса «Ямалкан» под Салехардом. Именно с этим комплексом ассоциируется имя бывшего члена правительства ЯНАО Алексея Булаева. Он хотел устраивать там снегоходные соревнования. На комплекс по сомнительной схеме были выделены бюджетные деньги. Через пару лет «Ямалкан» начал банкротиться и закрылся. Власти Ямала после ухода г-на Булаева из правительства обнаружили, что деньги на строительство туркомплекса были освоены неправомерно.

Представители «РМ Групп» намекают на то, что бывший заместитель губернатора Ямала мог быть причастен к схеме освоения средств.

«Вчера состоялось судебное заседание в Арбитражном суде Московской области, на котором рассматривалось исковое заявление о признании бывшего заместителя Губернатора ЯНАО Булаева Алексея Ивановича банкротом. Исходя из того, что данное заявление поступило практически сразу после серии моих публикаций, связанных с банкротством АНО КАН и возможной причастности к данным событиям господина Булаева А.И., можно сделать выводы о закономерных опасениях со стороны данного персонажа. Явные превентивные меры по уходу от возможных материальных последствий банкротства АНО КАН в виде собственного же контролируемого банкротства)) Старо, как мир))", – говорится в посте г-жи Ахмадеевой.

До прихода в правительство Ямала Алексей Булаев работал в ФСБ. В правительстве округа он занимал высокий пост в тот период, когда губернатором был нынешний глава минприроды Дмитрий Кобылкин.

Салехард, Юлия Фролова

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