В одиозном ямальском ГУПе нашли недостачу на 4,7 млн рублей

Госпредприятие «Ямалгосснаб», которое власти планируют акционировать, получило по итогам 2018 года чистую прибыль в 190 млн рублей. Об этом говорится в годовом отчете компании, сообщает агентство «Новый День». Эта прибыль получена на фоне субсидий из бюджета в 800 млн рублей в прошлом году. ГУП возглавляет бывший организатор скачек Владимир Жадовский, близкий к семье прежнего замгубернатора Ямала Анатолия Острягина.

При этом, согласно бухгалтерским документам ГУПа, на госпредприятии пропало имущество на очень крупную сумму. На складе хранения в феврале 2019 года в Новом Уренгое выявлена недостача на 4,7 млн рублей. Проведено служебное расследование, все материалы передали в правоохранительные органы.

Также в документах отчета говорится, что на зарплаты, премии, компенсации управленцам в 2018 году ГУП потратил 15,5 млн рублей. Это пять человек – гендиректор, заместители гендиректора, исполнительный директор, главбух.

При этом госпредприятие «Ямалгосснаб» имеет крупные долги по двум кредитам. Первый кредит на 1,2 млрд рублей – это беспроцентный бюджетный займ департамента финансов ЯНАО. Он был получен еще в 2005 году. Еще один кредит – «Газпромбанка» – на 1,7 млрд рублей. Он был получен в 2018 году.

ГУП «Ямалгосснаб» занимается досрочным северным завозом – то есть завозом топлива в районы с плохой транспортной доступностью. У ГУПа есть база с подъездными путями, причалом, кранами в Лабытнанги. Предприятие может комплектовать продукцию любым видом транспорта. ГУП контролируют два ведомтсва в администрации ЯНАО – это департамент имущественных отношений и департамент ЖКК.

Госпредприятие имеет плохую репутацию: неофициально было известно о крупных манипуляциях с топливом, результатом которых стали хищения и вывод средств. Были возбуждены уголовные дела. Куратором ГУПа, кстати, в свое время был замгубернатора ЯНАО Алексей Булаев, который внезапно появился в повестке в связи с его личным банкротством.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.05.19

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