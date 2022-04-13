Президент Путин рассмотрит вариант создания единого оператора досрочного северного завоза

Президент РФ Владимир Путин попросил предоставить ему предложения по созданию единого оператора досрочного северного завоза в стране. Об этом он сказал 13 апреля в ходе совещания по развитию Арктики. Его слова цитирует кремлин.ру.

Глава государства отметил, что «в результате действий недружественных стран ряд транспортных, логистических цепочек нарушен». И потому особое внимание нужно уделить перенастройке логистики.

«Всем ответственным ведомствам, задействованным в Арктике, надо грамотно и быстро переналадить работу, прежде всего, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием, тем более что уже совсем скоро начинается период северного завоза», – сказал г-н Путин.

И добавил: нужно подготовить перечень и график движения задействованных в завозе судов, обеспечить их приоритетный выход из портов, а также более активно использовать воздушный транспорт.

«Предлагаю подумать над тем, чтобы определить единого оператора в сфере морской доставки грузов северного завоза с использованием ледокольной проводки и в целом чётко обозначить координатора северного завоза, которым может стать одно из ведомств – со всеми полномочиями, разумеется, и ответственностью. Прошу сегодня представить конкретные предложения на этот счёт», – отметил глава государства.

На Ямале оператором досрочного завоза является одиозная компания «Ямалгосснаб», которая фигурировала в различных конфликтах и скандалах. Сейчас её возглавляет Владимир Жадовский. В прошлом он руководил фирмой «Казачья станица» (предприятие по разведению крупного рогатого скота), которой владеют члены семьи экс-заместителя губернатора Ямала Анатолия Острягина (скончался 19 августа 2019 года – прим.ред.).

Салехард, Москва, Юлия Фролова

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