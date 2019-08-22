ГУП «Ямалгосснаб» начал реорганизацию

Государственное предприятие «Ямалгосснаб» начало процедуру приватизации. ГУП зарегистрировал эмиссию в 138 млн рублей в конце июля 2019 года. Выкупить ее должно правительство Ямала. Таким образом госпредприятие будет преобразовано в акционерное общество. Компания занимается досрочным северным завозом в отдаленные территории округа.

О том, что ГУП будет реорганизован, агентство «Новый День» сообщало ранее. «Ямалгосснаб» – компания, пережившая огромное число управленцев, скандалов и даже уголовных дел. Его в свое время возглавлял Константин Михайлицкий, который в данный момент находится под следствием из-за коррупции.

Сейчас ГУП возглавляет Владимир Жадовский, который также руководил фирмой «Казачья станица» (предприятие по разведению крупного рогатого скота), которой владеют члены семьи экс-заместителя губернатора Ямала Анатолия Острягина (скончался 19 августа 2019 года – прим.ред.).

По итогам 2018 года ГУП получил чистую прибыль в 190 млн рублей на фоне субсидий в 800 млн рублей и бюджетных кредитов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.08.19

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