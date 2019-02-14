На Ямале обнаружен спрут, который завладел госимуществом в Новом Уренгое (СХЕМА)

В отчуждении имущества городского «Фонда развития Нового Уренгоя» участвовали несколько человек. Они аффилированы между собой и планомерно в течение нескольких лет забирали имущество фонда в свою собственность. Эти несколько человек являются учредителями компаний, которые получили в распоряжение большую часть собственности муниципального фонда. Агентство «Новый День» подготовило схему, на которой можно увидеть, как связаны бывший прокурор Нового Уренгоя и экс-чиновник Дмитрий Бавдурный, экс-директор окружного фонда Сергей Доманский и предприниматели Марат Турсанов и Сергей Пантус. Вероятно, их имена должны быть в материалах расследования в отношении директора Фонда развития Нового уренгоя Константина Михайлицкого.
В четверг, 14 февраля 2019 года, рано утром стало известно о том, что задержан экс-директор муниципального фонда Нового Уренгоя Константин Михайлицкий. Его подозревают в манипуляциях с имуществом фонда (мошенничество и уклонение от уплаты налогов). Отчуждать имущество по заниженным ценам ему помогали чиновники мэрии газовой столицы, имена которых следствие еще не раскрыло.
Управляющая компания «Динамика»
Как ранее сообщали следователи, сотрудники мэрии Нового Уренгоя и руководство Фонда развития Нового Уренгоя совершили хищение доли ООО УК «Динамика» – компанию, которая принадлежала Фонду развития Нового Уренгоя продали за бесценок бизнесмену.
Если изучить документы ЕГРЮЛ, то становится понятно, что покупателем в 2015 году стал предприниматель Сергей Пантус. Спустя время, в 2017 году, он продал управляющую компанию фирме ООО «Орион». Ее контролируют в недавнем прошлом близкие к администрации ЯНАО люди – это бывший глава фонда «РИФ Ямал» Сергей Доманский и бывший глава одного из окружных департаментов, бизнес-обмудмен и экс-прокурор Нового Уренгоя Дмитрий Бавдурный. Трейти участник – Евгений Филиппов. Как выяснилось, оба владельца похищенной доли УК «Динамика» – г-н Пантус и «Орион» – это, по сути, одна группа лиц. Дело в том, что они вместе являются учредителями другой компанией – «Новоуренгойский экспоцентр».
В учредителях этой конторы, которая также, кстати, ранее принадлежала муниципальному Фонду Нового Уренгоя, есть и еще один участник – Турсанов Марат.
Он же (Турсанов М.М.) купил другое отчуждаемое имущество фонда развития Нового Уренгоя – помещения в бизнес-центре «Ямал». Они были проданы в рамках банкротства фонда совсем недавно – в декабре 2018 года. Причем купил по цене, которая в несколько раз ниже изначальной стоимости недвижимости. Так, за 864 тыс. рублей он приобрел два помещения – 19,4 «квадрата» и 25 «квадратов».
Банкротство
Бизнесмен Сергей Пантус сыграл огромную роль в банкротстве Фонда развития Нового Уренгоя. Именно он начал процедуру. а поводом стали невозвращенные займы, которыеПантус предоставил муницпальному фонду. Он сообщил, что фонд должен ему порядка 61 млн рублей на осень 2018 года. Правда, в сентября 2018 года он от своих требований отказался. Тем не менее процедура уже была запущена и имущество постепенно уходило с молотка.
Кофемашина, кожаный диван, компьютеры и телевизоры
Огромный список недвижимости Фонда развития Нового Уренгоя (порядка 100 разнообразных предметов) ушел за 180 тыс. рублей. Компания – покупатель весьма интересна – это ООО «Пуровский терминал». Учредителями его являются уже описанные выше лица – ООО «Орион» с Доманским, Филипповым и Бавдурным. В состав купленного скопом имущества вошли кожаные диваны, кондиционеры, системные блоки, кофе-машины, шкафы, стеллажи столы, телевизоры, мкроволновки, ковролин, кресла.
Спортивно-стрелковый комплекс «Стрелец»
100 процентов доли в ООО «Спортивный стрелково-стендовый комплекс «Стрелец» купила однофамилица прежнего директора этого комплекса Наталья Никифорова за 17,6 тыс. рублей.
Новый Уренгой, служба информации
Новый Уренгой. Другие новости 14.02.19
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