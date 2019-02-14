На Ямале обнаружен спрут, который завладел госимуществом в Новом Уренгое (СХЕМА)

В отчуждении имущества городского «Фонда развития Нового Уренгоя» участвовали несколько человек. Они аффилированы между собой и планомерно в течение нескольких лет забирали имущество фонда в свою собственность. Эти несколько человек являются учредителями компаний, которые получили в распоряжение большую часть собственности муниципального фонда. Агентство «Новый День» подготовило схему, на которой можно увидеть, как связаны бывший прокурор Нового Уренгоя и экс-чиновник Дмитрий Бавдурный, экс-директор окружного фонда Сергей Доманский и предприниматели Марат Турсанов и Сергей Пантус. Вероятно, их имена должны быть в материалах расследования в отношении директора Фонда развития Нового уренгоя Константина Михайлицкого.

В четверг, 14 февраля 2019 года, рано утром стало известно о том, что задержан экс-директор муниципального фонда Нового Уренгоя Константин Михайлицкий. Его подозревают в манипуляциях с имуществом фонда (мошенничество и уклонение от уплаты налогов). Отчуждать имущество по заниженным ценам ему помогали чиновники мэрии газовой столицы, имена которых следствие еще не раскрыло.

Сергей Доманский – инноватор Ямала. Фото – с сайта «ТВ Импульс»

Управляющая компания «Динамика»

Как ранее сообщали следователи, сотрудники мэрии Нового Уренгоя и руководство Фонда развития Нового Уренгоя совершили хищение доли ООО УК «Динамика» – компанию, которая принадлежала Фонду развития Нового Уренгоя продали за бесценок бизнесмену.

Если изучить документы ЕГРЮЛ, то становится понятно, что покупателем в 2015 году стал предприниматель Сергей Пантус. Спустя время, в 2017 году, он продал управляющую компанию фирме ООО «Орион». Ее контролируют в недавнем прошлом близкие к администрации ЯНАО люди – это бывший глава фонда «РИФ Ямал» Сергей Доманский и бывший глава одного из окружных департаментов, бизнес-обмудмен и экс-прокурор Нового Уренгоя Дмитрий Бавдурный. Трейти участник – Евгений Филиппов. Как выяснилось, оба владельца похищенной доли УК «Динамика» – г-н Пантус и «Орион» – это, по сути, одна группа лиц. Дело в том, что они вместе являются учредителями другой компанией – «Новоуренгойский экспоцентр».

В учредителях этой конторы, которая также, кстати, ранее принадлежала муниципальному Фонду Нового Уренгоя, есть и еще один участник – Турсанов Марат.

Бизнес-центр «Ямал»

Он же (Турсанов М.М.) купил другое отчуждаемое имущество фонда развития Нового Уренгоя – помещения в бизнес-центре «Ямал». Они были проданы в рамках банкротства фонда совсем недавно – в декабре 2018 года. Причем купил по цене, которая в несколько раз ниже изначальной стоимости недвижимости. Так, за 864 тыс. рублей он приобрел два помещения – 19,4 «квадрата» и 25 «квадратов».

Банкротство

Бизнесмен Сергей Пантус сыграл огромную роль в банкротстве Фонда развития Нового Уренгоя. Именно он начал процедуру. а поводом стали невозвращенные займы, которыеПантус предоставил муницпальному фонду. Он сообщил, что фонд должен ему порядка 61 млн рублей на осень 2018 года. Правда, в сентября 2018 года он от своих требований отказался. Тем не менее процедура уже была запущена и имущество постепенно уходило с молотка.

Кофемашина, кожаный диван, компьютеры и телевизоры

Прокурор и чиновник Дмитрий Бавдурный уходил в 2017 году из правительства Ямала с должности бизнес-омбудсмена

Огромный список недвижимости Фонда развития Нового Уренгоя (порядка 100 разнообразных предметов) ушел за 180 тыс. рублей. Компания – покупатель весьма интересна – это ООО «Пуровский терминал». Учредителями его являются уже описанные выше лица – ООО «Орион» с Доманским, Филипповым и Бавдурным. В состав купленного скопом имущества вошли кожаные диваны, кондиционеры, системные блоки, кофе-машины, шкафы, стеллажи столы, телевизоры, мкроволновки, ковролин, кресла.

Спортивно-стрелковый комплекс «Стрелец»

100 процентов доли в ООО «Спортивный стрелково-стендовый комплекс «Стрелец» купила однофамилица прежнего директора этого комплекса Наталья Никифорова за 17,6 тыс. рублей.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 14.02.19

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