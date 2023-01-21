Новый Уренгой из-за манипуляций ликвидатора Михайлицкого потерял 153 млн рублей

Следователи рассказали о новых подробностях уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального Фонда Нового Уренгоя Константина Михайлицкого. В расследовании появились дополнительные эпизоды. Всего 5 эпизодов квалифицированы как хищение. Как сообщили в следственном управлении СК Ямала, общая сумма ущерба от манипуляций – более 153 млн рублей.

По данным СУ СК Ямала расследование скоро завершится.



Г-н Михайлицкий – конурсный управляющий, хорошо знакомый с процедурами банкротства. На Ямале он руководил не только фондом, но и одиозным ГУП «Ямалгосснаб». По версии следствия, Михайлицкий выводил имущество фонда Нового Уренгоя, построенное и созданное за счёт бюджета, в частные руки. Под контроль частных лиц в итоге ушли две компании, офисная недвижимость и стрелковый клуб. Способствовал ему ещё один известный на Ямале управленец – экс-глава правительственного «инновационного» фонда РИФ Ямал Сергей Доманский. Он был задержан в конце 2019 года.



Схемы вывода имущества включали создание кредиторской задолженности, контролируемое банкротство и занижение стоимости имущества. Часть из них «Новый День» уже описывал. Новые детали раскрывает собеседник агентства «Новый День» в силовых структурах.



Что за Фонд развития Нового Уренгоя? В городах и районах Ямала в своё время создавались такие фонды. Новоуренгойский по документам должен был способствовать развитию города, его благоустройству, изменению архитектурного облика. Например, фонд строил деловой центр и спорткомплекс. Г-н Михайлицкий стал руководителем структуры в 2011 году. И с этого периода, считает следствие, начались манипуляции.

Сначала г-н Михайлицкий, по версии силовиков, по заниженной цене продал дочерние компании фонда своему знакомому г-ну Пантусу. Затем создал искусственную задолженность перед ними, чтобы, вероятно, отдать в счёт долга им другое имущество фонда.

фото – личная страница г-на Михайлицкого в соцетях

УК «Динамика»

Одна из таких компаний – УК «Динамика». Её создали в 2005 году для обслуживания недвижимости фонда. Как считают правоохранители, г-н Пантус купил компанию за 5,4 млн рублей, тогда как её реальная стоимость была 31,4 млн рублей. В 2017 году Пантус продал управляющую компанию фирме ООО «Орион». Её контролировали Сергей Доманский и ещё один примечательный управленец – бывший новоуренгойский прокурор, экс-чиновник, бывший депутат Ноябрьска Дмитрий Бавдурный.

«Новоуренгойский экспоцентр»

Ещё одна бывшая компания Фонда – «Новоуренгойский экспоцентр». Он перешёл от муниципального фонда в руки Пантуса в 2014 году за 1 млн при реальной стоимости, считают следователи, в 3,7 млн рублей. А затем Пантус передал фирму тому же «Ориону».

Долги и недвижимость в Новом Уренгое

У Фонда развития Нового Уренгоя в период руководства г-на Михайлицкого появилось множество долгов. Перед бывшими дочерними компаниями УК «Динамика» и «Экспоцентром», перед окружным фондом РИФ «Ямал», которым тогда руководил Сергей Доманский, перед бизнесменом ИП Пантус. Следователи считают, что Михайлицкий создал долги искусственно. Причём некоторые из них необоснованно росли – сразу после скачка курса доллара г-н Михайлицкий, по версии силовиков, задним числом перевёл долг Фонда перед Пантусом в валюту.

Позднее в счёт погашения долгов Фонд отдал этим компаниям помещения в деловых зданиях в Новом Уренгое «Деловой Центр-Юг», ул. Таёжная д. 30а, ул. Созидателей д. 4.

Спортивно-стрелковый комплекс «Стрелец»

У Фонда развития Нового Уренгоя был стрелковый клуб «Стрелец». Его купил бывший директор клуба Николай Никифоров, знакомый Михайлицкого, за 30 млн рублей. Следователи считают, что стоимость занижена, по их оценкам, база стоила на момент продажи 54,4 млн рублей.

Кстати, новая владелица комплекса – жена первоначального покупателя – комментировала свою позицию по поводу этого эпизода в беседе с агентством «Новый День».

Кроме того, следствием установлено, что в 2017 году Михайлицкий уклонился от уплаты налогов на сумму более 58 млн рублей. Речь идёт о сделке по уступке недвижимости РИФ «Ямал» за долги.

В итоге, напомним, фонд развития Нового Уренгоя обанкротили, имущество, которое ещё оставалось у структуры, распродали за копейки.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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